Епіфаній на Різдво проведе богослужіння в головному соборі Києво-Печерської Лаври
Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній 7 січня планує провести богослужіння з нагоди Різдва в Свято-Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.
Джерело: пресслужба ПЦУ
Дослівно: "Після отримання відповідного дозволу повідомляємо вірних та громадськість, що святкову Божественну літургію з нагоди Різдва Христового Предстоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 7 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.
Деталі: Початок богослужіння запланований на 9 годину ранку.
Що було раніше: У кінці грудня 2022 року намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло Лебідь, щодо якого в Україні ввели санкції, звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням не забирати в УПЦ МП два храми на території Лаври.
Мова йшла про Успенський собор і Трапезну церкву. УПЦ МП орендувала ці храми до 31 грудня 2022 року і хотіла продовжити термін оренди, але Мінкульт рекумендував не робити цього.
2 грудня з повідомлення ПЦУ стало відомо, що Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували в якості монастиря у складі ПЦУ. Водночас міністр культури Олександр Ткаченко пояснив, що мова не йде про передачу Лаври від УПЦ МП до ПЦУ.
Того ж дня Епіфаній заявив, що 2 грудня було зроблено "вагомий крок для повернення української молитви" до Києво-Печерської Лаври.
Нагадаємо:
- 1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність УПЦ МП в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі.
- 1 грудня Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Росії.
- Пізніше співрозмовники УП в команді президента повідомили, що РНБО ввела санкції проти священнослужителів УПЦ МП, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екснардепа Вадима Новинського.