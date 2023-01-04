Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Епіфаній на Різдво проведе богослужіння в головному соборі Києво-Печерської Лаври

Альона Мазуренко Середа, 4 січня 2023, 20:05
Епіфаній на Різдво проведе богослужіння в головному соборі Києво-Печерської Лаври
фото із сайту ПЦУ

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній 7 січня планує провести богослужіння з нагоди Різдва в Свято-Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Джерело: пресслужба ПЦУ

Дослівно: "Після отримання відповідного дозволу повідомляємо вірних та громадськість, що святкову Божественну літургію з нагоди Різдва Христового Предстоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 7 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Реклама:

Деталі: Початок богослужіння запланований на 9 годину ранку.

Що було раніше: У кінці грудня 2022 року намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло Лебідь, щодо якого в Україні ввели санкції, звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням не забирати в УПЦ МП два храми на території Лаври.

Мова йшла про Успенський собор і Трапезну церкву. УПЦ МП орендувала ці храми до 31 грудня 2022 року і хотіла продовжити термін оренди, але Мінкульт рекумендував не робити цього.

ВІДЕО ДНЯ

2 грудня з повідомлення ПЦУ стало відомо, що Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували в якості монастиря у складі ПЦУ. Водночас міністр культури Олександр Ткаченко пояснив, що мова не йде про передачу Лаври від УПЦ МП до ПЦУ.

Того ж дня Епіфаній заявив, що 2 грудня було зроблено "вагомий крок для повернення української молитви" до Києво-Печерської Лаври.

Нагадаємо: 

Теми: Православна Церква УкраїниЕпіфанійцеркварелігія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС

Усі новини...
Православна Церква України
Митрополит ПЦУ сказав, що "влада вигадує війну", у церкві назвали це помилкою
ПЦУ затвердила перехід на новоюліанський календар
Хуліганство і злісна непокора: на Київщині під час переходу з УПЦ МП до ПЦУ виник конфлікт
Останні новини
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
Усі новини...
Реклама: