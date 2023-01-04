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Епіфаній на Різдво проведе богослужіння в головному соборі Києво-Печерської Лаври

Альона Мазуренко Середа, 4 січня 2023, 21:05
фото із сайту ПЦУ

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній 7 січня планує провести богослужіння з нагоди Різдва в Свято-Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Джерело: пресслужба ПЦУ

Дослівно: "Після отримання відповідного дозволу повідомляємо вірних та громадськість, що святкову Божественну літургію з нагоди Різдва Христового Предстоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 7 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Деталі: Початок богослужіння запланований на 9 годину ранку.

Що було раніше: У кінці грудня 2022 року намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло Лебідь, щодо якого в Україні ввели санкції, звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням не забирати в УПЦ МП два храми на території Лаври.

Мова йшла про Успенський собор і Трапезну церкву. УПЦ МП орендувала ці храми до 31 грудня 2022 року і хотіла продовжити термін оренди, але Мінкульт рекумендував не робити цього.

2 грудня з повідомлення ПЦУ стало відомо, що Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували в якості монастиря у складі ПЦУ. Водночас міністр культури Олександр Ткаченко пояснив, що мова не йде про передачу Лаври від УПЦ МП до ПЦУ.

ВІДЕО ДНЯ

Того ж дня Епіфаній заявив, що 2 грудня було зроблено "вагомий крок для повернення української молитви" до Києво-Печерської Лаври.

Нагадаємо: 

Теми: Православна Церква УкраїниЕпіфанійцеркварелігія
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