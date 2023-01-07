Росіяни обстріляли Бахмут під час "різдвяного перемир’я": 2 загиблих та 13 поранених

6 січня окупаційні війська РФ обстріляли артилерією Бахмут, внаслідок чого тринадцятеро поранених та двоє загиблих цивільних, повідомив Офіс генпрокурора.

Джерело: ОГП

Деталі: Уточнюється, що внаслідок потужних мінометних атак по житлових кварталах загинули 66-річний чоловік та 61-річна жінка.

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Ще тринадцятеро людей отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

Зазнали пошкоджень та руйнувань приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки та інші об’єкти.

Що передувало:

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