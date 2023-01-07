Росіяни обстріляли Бахмут під час "різдвяного перемир’я": 2 загиблих та 13 поранених
Субота, 7 січня 2023, 12:27
6 січня окупаційні війська РФ обстріляли артилерією Бахмут, внаслідок чого тринадцятеро поранених та двоє загиблих цивільних, повідомив Офіс генпрокурора.
Джерело: ОГП
Деталі: Уточнюється, що внаслідок потужних мінометних атак по житлових кварталах загинули 66-річний чоловік та 61-річна жінка.
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Ще тринадцятеро людей отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення.
Зазнали пошкоджень та руйнувань приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки та інші об’єкти.
Що передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- 6 січня після опівдня повітряна тривога по всій Україні тривала 2 години. Була загроза від винищувачів.
- Крім того, росіяни другий день поспіль обстріляли пожежні частини в Херсоні. Є загиблі і поранені.
- Водночас Міністерство оборони РФ заявило, що з 12:00 п'ятниці ввело тимчасовий режим припинення вогню в Україні, як наказав Путін.