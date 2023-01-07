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Росіяни обстріляли Бахмут під час "різдвяного перемир’я": 2 загиблих та 13 поранених

Роман ПетренкоСубота, 7 січня 2023, 12:27
Росіяни обстріляли Бахмут під час різдвяного перемир’я: 2 загиблих та 13 поранених
фото прокуратури

6 січня окупаційні війська РФ обстріляли артилерією Бахмут, внаслідок чого тринадцятеро поранених та двоє загиблих цивільних, повідомив Офіс генпрокурора.

Джерело: ОГП

Деталі: Уточнюється, що внаслідок потужних мінометних атак по житлових кварталах загинули 66-річний чоловік та 61-річна жінка.

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Ще тринадцятеро людей отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

Зазнали пошкоджень та руйнувань приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки та інші об’єкти.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • 6 січня після опівдня повітряна тривога по всій Україні тривала 2 години. Була загроза від винищувачів.
  • Крім того, росіяни другий день поспіль обстріляли пожежні частини в Херсоні. Є загиблі і поранені.
  • Водночас Міністерство оборони РФ заявило, що з 12:00 п'ятниці ввело тимчасовий режим припинення вогню в Україні, як наказав Путін.

Теми: БахмутобстрілРосіявійна
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