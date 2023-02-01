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Болдуїна звинуватили в ненавмисному вбивстві українки Гатчінс на зйомках фільму "Іржа"

Ольга Глущенко Середа, 1 лютого 2023, 03:46
Болдуїн, ФОТО: GETTY IMAGES

Актор Алек Болдуїн і консультант з реквізиту зброї Ханна Гутьєррес-Рід були офіційно звинувачені в ненавмисному вбивстві оператора-українки на зйомках фільму "Іржа" в 2021 році.

Джерело: The Associated Press із посиланням на судові документи

Деталі: Окружний прокурор Санта-Фе Мері Кармак-Алтвіс подала обвинувальні документи, в яких назвала імена Болдуїна та Гутьєррес-Рід і навела докази того, що вони неодноразово порушували правила безпеки.

Прокурори заявили, що участь Болдуїна як продюсера і як людини, яка стріляла з пістолета, вплинула на рішення про висунення звинувачень.

Протягом останніх тижнів Кармак-Алтівіс висунула звинувачення у ненавмисному вбивстві за двома пунктами.

Перший пункт вимагає доказів недбалості і тягне за собою покарання до 18 місяців ув'язнення і штраф у розмірі $5,000 згідно із законодавством Нью-Мексико.

Другий пункт передбачає покарання за нехтування безпекою "без належної обережності та обачності". Він тягне за собою покарання – 5-річне ув'язнення через те, що злочин було скоєно із застосуванням вогнепальної зброї.

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Прокурори заявили, що присяжні можуть в у підсумку вирішити, яке з покарань застосувати до обвинувачених.

Болдуін і Гутьєррес-Рід наполягають на своїй невинуватості.

Прокурори стверджують, що Болдуїн, будучи продюсером "Іржі", не врахував відносну недосвідченість Гутьєррес-Рід.

Вони стверджують, що Болдуін і Гутьєррес-Рід пропустили критично важливу перевірку безпеки пістолета і боєприпасів до нього, і що Болдуїн як актор з великим досвідом зйомок у фільмах з використанням вогнепальної зброї мав би знати про це краще.

У грудні 2021 року Болдуїн заявляв, що не натискав на спусковий гачок пістолета, з якого було вбито оператор-українку Галину Гатчінс на зйомках фільму "Іржа".

Передісторія:

  • 22 жовтня 2021 року стало відомо, що на знімальному майданчику в штаті Нью-Мексико Болдуїн випадково вбив одну людину та поранив іншу. Загинула українка - 42-річна фотографка та кінооператорка Галина Гатчінс.
  • МЗС України отримало підтвердження належності Гатчінс до українського громадянства.
  • Профспілка працівників повідомила, що в пістолеті, з якого стріляв Болдуїн, був один бойовий патрон.
  • Болдуїн повідомив, що співпрацює зі слідством.
  • Згодом Алек Болдуїн вперше публічно розповів після нещасного випадку на зйомках фільму "Іржа" (Rust), коли він випадково застрелив Галину Гатчінс, що операторка-українка була його подругою.

Теми: СШАкінозброявбивство
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