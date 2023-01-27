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Росія готується до нової хвилі наступу під 24 лютого – секретар РНБО

Олена РощінаП'ятниця, 27 січня 2023, 22:50
Росія готується до нової хвилі наступу під 24 лютого – секретар РНБО
Олексій Данілов, фото Офісу президента

Росіяни готуються до нової хвилі наступу в Україні до 24 лютого і розвідують оборонні можливості українських захисників на Запорізькому напрямку.

Джерело: заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в ефірі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Зараз вони готуються до максимальної активізації з урахуванням того, що це ж люди з "Совка", і вони вважають, що до річниці вони повинні мати якісь досягнення. Немає жодної таємниці, що вони до 24 лютого готуються до нової хвилі, як вони самі кажуть. Є розуміння, на яких ділянках вони хочуть щось зробити".

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Деталі: Секретар РНБО зазначив, що насамперед у загарбників "є завдання" щодо Донецької та Луганської областей – повністю вийти на межі областей.

Крім того, як повідомив Данілов, російські військові вже тиждень розвідують оборонні можливості українських сил на Запорізьму напрямку.

"І зараз є певне накопичення військ. Нам це відомо, ми розуміємо, що відбувається в РФ із цього приводу", – сказав він.

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При цьому секретар РНБО заявив, що в Росії вже розуміють, що їхні шанси виграти війну проти України "дорівнюють нулю".

Проте для України, за його словами, можуть бути складними "щонайменше місяць-півтора-два, а може, і три".

Цьому передувало: Керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін 27 січня заявив, що є ознаки посилення угруповання російських військ на Запорізькому напрямку. На певних ділянках були штурми противника, їх відбили.

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Теми: ДаніловвійнаРосіяЗапорізька область
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