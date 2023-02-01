Справа Халімона: НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення нардепа

Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами моніторингу способу життя народного депутата від "Слуги народу" Павла Халімона виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, які можуть свідчити про незаконне збагачення на 10 млн грн.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на відповідь НАЗК на запит

Дослівно НАЗК: "Національне агентство одразу (після журналістського розслідування "Слуга будинку на печерському пагорбі. Як заступник керівника фракції СН придбав маєток у центрі Києва" - ред.) розпочало моніторинг способу життя народного депутата України, заступника керівника парламентської фракції "Слуга народу" Павла Халімона.

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За результатами моніторингу виявлено ознаки корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 Кримінального кодексу України, які можуть свідчити про незаконне збагачення на суму 10 млн грн".

Деталі: НАЗК виявило, що народний депутат мав відносини подружнього характеру (спільне проживання, ведення спільного побуту, наявність взаємних прав та обов’язків) з жінкою, яка придбала маєток. Про це свідчать матеріали журналістського розслідування, дані з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, які вказують на те, що у пари є спільний син, та інші матеріали.

Водночас офіційні доходи партнерки народного депутата з 1998 року по 2022 рік без урахування податків склали лише трохи більше 2 млн грн, а ціна придбаного маєтку, вказана в офіційному договорі, склала 10,3 млн грн. Крім того, у 2021 році вона придбала ще 68 земельних ділянок загальною вартістю 1,8 млн грн.

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Дослівно НАЗК: "У декларації Халімона за 2020 рік як грошові активи зазначено трохи більше 20 тис. грн на банківських рахунках та готівка у сумі 210 тис. дол., 225 тис. грн та 95,5 тис. дол. у біткоїнах. Його офіційні доходи за період покупки маєтку (2021-2022 роки) склали 1,5 млн грн.

Проте народний депутат також купив мотоцикл BMW R 1250GS вартістю близько 750 тис. грн та надав позику у розмірі 6 750 000 грн. Тобто, враховуючи його видатки на суму 7 499 161 грн, залишок грошових активів становив всього трохи більше 220 тис. Грн".

Деталі: Водночас, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) проводить "інформаційно-аналітичну роботу" щодо можливих правопорушень Халімона.

Передісторія:

У січні 2023 року "Українська правда" виявила, що заступник керівника парламентської фракції "Слуга народу" Павло Халімон у червні 2022 року, у розпал повномасштабної війни Росії проти України, придбав розкішний маєток вартістю мільйони гривень, оформивши його на іншу особу.

У "Слузі народу" пообіцяли звільнити Халімона з посади заступника голови фракції.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура попросила генпрокурора Андрія Костіна порушити стосовно Халімона кримінальну справу за фактом незаконного збагачення після публікації журналістського розслідування.

У 2020 році нардепа від "Слуги народу" Павла Халімона звинувачували у вимаганні хабарів, але тодішня генпрокурорка Ірина Венедіктова відмовилася відкрити кримінальне провадження попри наявність аудіозаписів.

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