У Києві та двох областях відключили світло: загроза російського удару

Компанія ДТЕК повідомила, що застосувала екстрені відключення електроенергії у столиці, а також у Київській та Дніпропетровській областях через загрозу ракетної атаки росіян вранці 10 лютого.

Джерело: ДТЕК у Telegram

Дослівно ДТЕК: "Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла".

Деталі: У компанії пояснили, що це вимушений превентивний крок. Він дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.



ДТЕК закликає українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та вірити у протиповітряну оборону України.

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