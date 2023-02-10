У Києві та двох областях відключили світло: загроза російського удару
П'ятниця, 10 лютого 2023, 08:55
Компанія ДТЕК повідомила, що застосувала екстрені відключення електроенергії у столиці, а також у Київській та Дніпропетровській областях через загрозу ракетної атаки росіян вранці 10 лютого.
Джерело: ДТЕК у Telegram
Дослівно ДТЕК: "Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла".
Деталі: У компанії пояснили, що це вимушений превентивний крок. Він дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.
ДТЕК закликає українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та вірити у протиповітряну оборону України.
Передісторія:
- Вранці 10 лютого по всій території України оголосили повітряну тривогу.
- Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" повідомив, що в Білорусі піднялись у повітря літак дальнього радіолокаційного стеження і винищувача Міг-31К, який може нести гіперзвукові ракети "Кинджал".
- Начальник КМВА Сергій Попко раніше повідомив, що Росія підняла в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, які можуть нести на борту крилаті ракети, і що є велика загроза ракетного удару.
- ОК "Південь" повідомило, що окупанти вивели в Чорне море 3 ракетоносії, на яких може бути до 20 ракет "Калібр".