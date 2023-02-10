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У Києві та двох областях відключили світло: загроза російського удару

Ірина БалачукП'ятниця, 10 лютого 2023, 07:55
У Києві та двох областях відключили світло: загроза російського удару
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Компанія ДТЕК повідомила, що застосувала екстрені відключення електроенергії у столиці, а також у Київській та Дніпропетровській областях через загрозу ракетної атаки росіян вранці 10 лютого.

Джерело: ДТЕК у Telegram

Дослівно ДТЕК: "Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла".

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Деталі: У компанії пояснили, що це вимушений превентивний крок. Він дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.

ДТЕК закликає українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та вірити у протиповітряну оборону України.

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Теми: Українавійнаповітряна тривогаелектроенергія
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