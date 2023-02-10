У Києві та двох областях відключили світло: загроза російського удару

Компанія ДТЕК повідомила, що застосувала екстрені відключення електроенергії у столиці, а також у Київській та Дніпропетровській областях через загрозу ракетної атаки росіян вранці 10 лютого.

Джерело: ДТЕК у Telegram

Дослівно ДТЕК: "Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла".

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Деталі: У компанії пояснили, що це вимушений превентивний крок. Він дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.



ДТЕК закликає українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та вірити у протиповітряну оборону України.

Передісторія:

Вранці 10 лютого по всій території України оголосили повітряну тривогу.

Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" повідомив, що в Білорусі піднялись у повітря літак дальнього радіолокаційного стеження і винищувача Міг-31К, який може нести гіперзвукові ракети "Кинджал".

Начальник КМВА Сергій Попко раніше повідомив, що Росія підняла в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, які можуть нести на борту крилаті ракети, і що є велика загроза ракетного удару.

ОК "Південь" повідомило, що окупанти вивели в Чорне море 3 ракетоносії, на яких може бути до 20 ракет "Калібр".