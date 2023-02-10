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В Киеве и двух областях отключили свет: угроза российского удара

Ирина БалачукПятница, 10 февраля 2023, 08:55
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

Компания ДТЭК сообщила, что применила экстренные отключения электроэнергии в столице, а также в Киевской и Днепропетровской областях из-за угрозы ракетной атаки россиян утром 10 февраля.

Источник: ДТЭК в Telegram

Дословно ДТЭК: "Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света".

Детали: В компании объяснили, что это вынужденный превентивный шаг. Он позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.

ДТЭК призывает украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и верить в противовоздушную оборону Украины.

Предыстория:

  • Утром 10 февраля по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
  • Мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" сообщил, что в Беларуси поднялись в воздух самолет дальнего радиолокационного слежения и истребителя МиГ-31К, который может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
  • Начальник КГВА Сергей Попко ранее сообщил, что Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, которые могут нести на борту крылатые ракеты, и что есть большая угроза ракетного удара.
  • ОК "Юг" сообщило, что оккупанты вывели в Черное море 3 ракетоносителя, на которых может быть до 20 ракет "Калибр".

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Темы: Украинавойнавоздушная тревогаэлектроэнергия
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