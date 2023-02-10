В Киеве и двух областях отключили свет: угроза российского удара

Компания ДТЭК сообщила, что применила экстренные отключения электроэнергии в столице, а также в Киевской и Днепропетровской областях из-за угрозы ракетной атаки россиян утром 10 февраля.

Источник: ДТЭК в Telegram

Дословно ДТЭК: "Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света".

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Детали: В компании объяснили, что это вынужденный превентивный шаг. Он позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.

ДТЭК призывает украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и верить в противовоздушную оборону Украины.

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