У Києві впали уламки ракети: пошкодили будинок та авто
П'ятниця, 10 лютого 2023, 10:45
Уламки російської ракети упали у Голосіївському районі Києва та пошкодили приватний будинок і автомобіль.
Джерело: мер столиці Віталій Кличко у Telegram
Пряма мова Кличка: "Уламки ракети пошкодили авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі".
Деталі: Мер наголосив, що ракетна атака триває, і закликав мешканців залишатися в укриттях.
Що було раніше: Під час ракетної атаки вранці 10 лютого росіяни завдали удару по критичній інфраструктурі у Харкові. Також повідомлялося, що на Київщині та Полтавщині працює ППО.
Передісторія:
- Вранці 10 лютого по всій території України оголосили повітряну тривогу.
- Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" повідомив, що в Білорусі піднялись у повітря літак дальнього радіолокаційного стеження і винищувача Міг-31К, який може нести гіперзвукові ракети "Кинджал".
- Начальник КМВА Сергій Попко раніше повідомив, що Росія підняла в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, які можуть нести на борту крилаті ракети, і що є велика загроза ракетного удару.
- ОК "Південь" повідомило, що окупанти вивели в Чорне море 3 ракетоносії, на яких може бути до 20 ракет "Калібр".
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