У Києві впали уламки ракети: пошкодили будинок та авто

Уламки російської ракети упали у Голосіївському районі Києва та пошкодили приватний будинок і автомобіль.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "Уламки ракети пошкодили авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі".

Реклама:

Деталі: Мер наголосив, що ракетна атака триває, і закликав мешканців залишатися в укриттях.

Що було раніше: Під час ракетної атаки вранці 10 лютого росіяни завдали удару по критичній інфраструктурі у Харкові. Також повідомлялося, що на Київщині та Полтавщині працює ППО.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ