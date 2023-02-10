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У Києві впали уламки ракети: пошкодили будинок та авто

Ірина БалачукП'ятниця, 10 лютого 2023, 10:45
Фото ілюстративне з Facebook Повітряного командування "Центр"

Уламки російської ракети упали у Голосіївському районі Києва та пошкодили приватний будинок і автомобіль.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "Уламки ракети пошкодили авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі".

Деталі: Мер наголосив, що ракетна атака триває, і закликав мешканців залишатися в укриттях.

Що було раніше: Під час ракетної атаки вранці 10 лютого росіяни завдали удару по критичній інфраструктурі у Харкові. Також повідомлялося, що на Київщині та Полтавщині працює ППО.

Передісторія:

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Теми: Київповітряна тривогавійна
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