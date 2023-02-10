В Киеве упали обломки ракеты: повредили дом и машину

Обломки российской ракеты упали в Голосеевском районе Киева и повредили частный дом и автомобиль.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "Обломки ракеты повредили авто и крышу частного дома в Голосеевском районе".

Реклама:

Детали: Мэр отметил, что ракетная атака продолжается, и призвал жителей оставаться в укрытиях.

Что было раньше: Во время ракетной атаки утром 10 февраля россияне нанесли удар по критической инфраструктуре в Харькове. Также сообщалось, что в Киевской и Полтавской областях работает ПВО.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ