Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве упали обломки ракеты: повредили дом и машину

Ирина БалачукПятница, 10 февраля 2023, 09:45
В Киеве упали обломки ракеты: повредили дом и машину
Фото иллюстративное из Facebook Воздушного командования "Центр"

Обломки российской ракеты упали в Голосеевском районе Киева и повредили частный дом и автомобиль.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "Обломки ракеты повредили авто и крышу частного дома в Голосеевском районе".

Реклама:

Детали: Мэр отметил, что ракетная атака продолжается, и призвал жителей оставаться в укрытиях.

Что было раньше: Во время ракетной атаки утром 10 февраля россияне нанесли удар по критической инфраструктуре в Харькове. Также сообщалось, что в Киевской и Полтавской областях работает ПВО.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 10 февраля по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
  • Мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" сообщил, что в Беларуси поднялись в воздух самолет дальнего радиолокационного слежения и истребителя МиГ-31К, который может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
  • Начальник КГВА Сергей Попко ранее сообщил, что Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, которые могут нести на борту крылатые ракеты, и что есть большая угроза ракетного удара.
  • ОК "Юг" сообщило, что оккупанты вывели в Черное море 3 ракетоносителя, на которых может быть до 20 ракет "Калибр". 

Темы: Киеввоздушная тревогавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Утром россияне обстреляли Харьковскую область: 7 раненых, из них двое тяжелые – ОВА
В Харькове и Хмельницком прогремели взрывы, в Киеве, на Полтавщине и на западе – работает ПВО
Британская разведка заявила о тактических успехах РФ в двух ключевых секторах
Россияне выпустили по Запорожской и Харьковской областям рекордное количество ракет С-300
Последние новости
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Котонопу: повредили жилой дом и СТО
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
Все новости...
Реклама: