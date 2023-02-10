В Киеве упали обломки ракеты: повредили дом и машину

Обломки российской ракеты упали в Голосеевском районе Киева и повредили частный дом и автомобиль.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "Обломки ракеты повредили авто и крышу частного дома в Голосеевском районе".

Детали: Мэр отметил, что ракетная атака продолжается, и призвал жителей оставаться в укрытиях.

Что было раньше: Во время ракетной атаки утром 10 февраля россияне нанесли удар по критической инфраструктуре в Харькове. Также сообщалось, что в Киевской и Полтавской областях работает ПВО.

Предыстория:

Утром 10 февраля по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" сообщил, что в Беларуси поднялись в воздух самолет дальнего радиолокационного слежения и истребителя МиГ-31К, который может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Начальник КГВА Сергей Попко ранее сообщил, что Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, которые могут нести на борту крылатые ракеты, и что есть большая угроза ракетного удара.

ОК "Юг" сообщило, что оккупанты вывели в Черное море 3 ракетоносителя, на которых может быть до 20 ракет "Калибр".