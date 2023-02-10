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Залужный сообщил, что ракеты РФ залетели в воздушное пространство страны НАТО, Румыния отрицает

Валентина РоманенкоПятница, 10 февраля 2023, 11:26
иллюстрация Воздушных сил

Во время массированного удара 10 февраля две российские крылатые ракеты "Калибр" совершили пересечение воздушного пространства Румынии.

Источник: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии УП

Прямая речь: "10 февраля в 10:18 двумя российскими крылатыми ракетами "Калибр" осуществлено пересечение государственной границы Украины с Республикой Молдова.

Ориентировочно в 10:33 эти ракеты совершили пересечение воздушного пространства Румынии. После чего указанная воздушная цель снова зашла в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств. Сейчас ведется ее сопровождение и меры по уничтожению.

Ракета была запущена из акватории Черного моря".

Детали: Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии УП отметил, что Воздушные силы могли сбить эти вражеские ракеты, но понимали риски и угрозы населению иностранного государства, поэтому не сделали это сразу.

Он добавил, что Россия не впервые устраивает провокации с нарушением воздушного пространства иностранных государств. В частности ранее это было зафиксировано в Молдове.

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Обновлено от 13:27: Министерство обороны Румынии позже сообщило, что ракета ни разу не пересекла воздушное пространство страны.

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Темы: ракетный ударНАТОвойна
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