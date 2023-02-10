Залужный сообщил, что ракеты РФ залетели в воздушное пространство страны НАТО, Румыния отрицает
Во время массированного удара 10 февраля две российские крылатые ракеты "Калибр" совершили пересечение воздушного пространства Румынии.
Источник: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии УП
Прямая речь: "10 февраля в 10:18 двумя российскими крылатыми ракетами "Калибр" осуществлено пересечение государственной границы Украины с Республикой Молдова.
Ориентировочно в 10:33 эти ракеты совершили пересечение воздушного пространства Румынии. После чего указанная воздушная цель снова зашла в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств. Сейчас ведется ее сопровождение и меры по уничтожению.
Ракета была запущена из акватории Черного моря".
Детали: Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии УП отметил, что Воздушные силы могли сбить эти вражеские ракеты, но понимали риски и угрозы населению иностранного государства, поэтому не сделали это сразу.
Он добавил, что Россия не впервые устраивает провокации с нарушением воздушного пространства иностранных государств. В частности ранее это было зафиксировано в Молдове.
Обновлено от 13:27: Министерство обороны Румынии позже сообщило, что ракета ни разу не пересекла воздушное пространство страны.
Предыстория:
- Утром 10 февраля по всей территории Украины объявили воздушную тревогу
- Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, которые могут нести на борту крылатые ракеты, и что есть большая угроза ракетного удара.
- ОК "Юг" сообщило, что оккупанты вывели в Черное море 3 ракетоносителя, на которых может быть до 20 ракет "Калибр".