Нардепа от ОПЗЖ Волошина подозревают в госизмене
Нардепу от запрещенной партии ОПЗЖ Олегу Волошину сообщили о подозрении в государственной измене.
Источник: СБУ в Telegram, источник "Украинской правды" в монобольшинстве
Дословно СБУ: "На основе доказательств, которые собрала контрразведка СБУ, подозрение в государственной измене получил народный депутат Украины Олег Волошин.
Как свидетельствуют материалы следствия, в течение 2020-2021 годов этот парламентарий способствовал военно-политическому руководству РФ в подрывной деятельности против Украины".
Детали: В службе подчеркнули, что Волошин целенаправленно манипулировал общественным мнением украинцев в интересах России. В своих выступлениях и интервью нардеп подавал искаженную информацию о военно-политической и социальной сфере Украины.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (госизмена) УКУ СБУ совместно с ГБР проводит следственные действия по адресам регистрации фигуранта и его родственников.
Также сообщается, что проводится комплекс мероприятий по привлечению Волошина, который сейчас скрывается за границей, к справедливой ответственности.
Относительно заявления Волошина о сложении мандата, информированный источник "Украинской правды" в монобольшинстве сообщил, что такой документ в аппарат ВР по состоянию на 10 февраля не поступал.
Предыстория:
- 29 января стало известно, что народный депутат от запрещенной партии ОПЗЖ Олег Волошин написал заявление о сложении депутатского мандата.
- В июле 2020 года во время рассмотрения проекта постановления №3736 о заявлении Верховной Рады по поводу нелегитимного проведения общероссийского голосования за поправки в Конституцию Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины – в АР Крым и городе Севастополе – Олег Волошин заявил, что украинский суверенитет "передан полностью внешнему управлению", а "страна, в которой нет суверенитета, не может восстановить суверенитет над украинским Крымом".
- Через несколько дней Волошина за эти слова облили зеленкой под Верховной Радой.
- Тогда же народные депутаты обратились к в то время руководителю СБУ Ивану Баканову с требованием начать уголовное производство из-за высказываний Волошина об отсутствии в Украине суверенитета.