Нардепа от ОПЗЖ Волошина подозревают в госизмене

Нардепу от запрещенной партии ОПЗЖ Олегу Волошину сообщили о подозрении в государственной измене.

Источник: СБУ в Telegram, источник "Украинской правды" в монобольшинстве

Дословно СБУ: "На основе доказательств, которые собрала контрразведка СБУ, подозрение в государственной измене получил народный депутат Украины Олег Волошин.

Реклама:

Как свидетельствуют материалы следствия, в течение 2020-2021 годов этот парламентарий способствовал военно-политическому руководству РФ в подрывной деятельности против Украины".

Детали: В службе подчеркнули, что Волошин целенаправленно манипулировал общественным мнением украинцев в интересах России. В своих выступлениях и интервью нардеп подавал искаженную информацию о военно-политической и социальной сфере Украины.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (госизмена) УКУ СБУ совместно с ГБР проводит следственные действия по адресам регистрации фигуранта и его родственников.

ВИДЕО ДНЯ

Также сообщается, что проводится комплекс мероприятий по привлечению Волошина, который сейчас скрывается за границей, к справедливой ответственности.

Относительно заявления Волошина о сложении мандата, информированный источник "Украинской правды" в монобольшинстве сообщил, что такой документ в аппарат ВР по состоянию на 10 февраля не поступал.

Предыстория: