Мобілізований росіянин утік із частини з автоматом: його шукають у трьох областях – росЗМІ
П'ятниця, 10 лютого 2023, 15:01
Російські правоохоронці розшукують мобілізованого, який втік з автоматом із військової частини, дислокованої в тимчасово окупованій Луганській області.
Джерело: російський паблік Baza в Telegram
Дослівно Baza: "Поліція розшукує мобілізованого, який втік із частини з автоматом. 8 лютого мобілізований самовільно залишив військову частину, дислоковану в Луганській області, прихопивши з собою АК-74 з боєкомплектом".
Деталі: Зазначається, що втікач – 42-річний військовослужбовець Олексій із Санкт-Петербурга.
Товаришам по службі він нібито сказав, що збирається їхати додому через Ростовську область.
Мобілізованого, який утік, розшукують у Ростовській, Бєлгородській та Воронезькій областях.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 6 грудня 2022 року повідомлялося, що в російському місті Новошахтинськ Ростовської області розшукують військового з кулеметом, який поранив поліцейського.
- Пізніше повідомлялося, що у Ростовській області РФ затримали дезертира, який 6 грудня відкрив вогонь по співробітнику поліції з кулемета, – за даними ЗМІ, ним виявився боєць ПВК "Вагнер", завербований раніше в колонії.
- В кінці грудня повідомлялося, що у Підмосков'ї затримали 8 мобілізованих, які виїхали зі зброєю з Луганської області; військовослужбовцю з Камчатки дали 1,8 року в'язниці за відмову брати участь у бойових діях в Україні, а в Кабардино-Балкарії під час затримання вбили двох місцевих жителів, які нібито готували напад на військкомат.