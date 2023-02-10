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Мобілізований росіянин утік із частини з автоматом: його шукають у трьох областях – росЗМІ

Ірина БалачукП'ятниця, 10 лютого 2023, 15:01
Фото pixabay.com

Російські правоохоронці розшукують мобілізованого, який втік з автоматом із військової частини, дислокованої в тимчасово окупованій Луганській області.

Джерело: російський паблік Baza в Telegram

Дослівно Baza: "Поліція розшукує мобілізованого, який втік із частини з автоматом. 8 лютого мобілізований самовільно залишив військову частину, дислоковану в Луганській області, прихопивши з собою АК-74 з боєкомплектом".

Деталі: Зазначається, що втікач – 42-річний військовослужбовець Олексій із Санкт-Петербурга.

Товаришам по службі він нібито сказав, що збирається їхати додому через Ростовську область.

Мобілізованого, який утік, розшукують у Ростовській, Бєлгородській та Воронезькій областях.

Передісторія:

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Теми: Росіямобілізація
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