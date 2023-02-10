Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Мобілізований росіянин утік із частини з автоматом: його шукають у трьох областях – росЗМІ

Ірина БалачукП'ятниця, 10 лютого 2023, 14:01
Мобілізований росіянин утік із частини з автоматом: його шукають у трьох областях – росЗМІ
Фото pixabay.com

Російські правоохоронці розшукують мобілізованого, який втік з автоматом із військової частини, дислокованої в тимчасово окупованій Луганській області.

Джерело: російський паблік Baza в Telegram

Дослівно Baza: "Поліція розшукує мобілізованого, який втік із частини з автоматом. 8 лютого мобілізований самовільно залишив військову частину, дислоковану в Луганській області, прихопивши з собою АК-74 з боєкомплектом".

Реклама:

Деталі: Зазначається, що втікач – 42-річний військовослужбовець Олексій із Санкт-Петербурга.

Товаришам по службі він нібито сказав, що збирається їхати додому через Ростовську область.

Мобілізованого, який утік, розшукують у Ростовській, Бєлгородській та Воронезькій областях.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Теми: Росіямобілізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
Росія
У Курській області РФ 22 людини отруїлися шаурмою: одна померла
Куба арештувала 17 людей за торгівлю молодиками, які воювали проти України
Атаки Росії на третину зменшили здатність України експортувати зерно – Британія
Останні новини
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:00
Україна нарощує виробництво дронів, щоб компенсувати дефіцит снарядів – Міноборони
09:56
Атаки росіян поблизу Макіївки відбито, у Привіллі майже не лишилося місцевих – Луганська ОВА
09:56
У Литві депутата на 10 років позбавили права обиратись за кнопкодавство
09:41
Компенсація за вимушену пересадку замість метро: за першу добу киянам повернули понад 100 тисяч
09:39
Словацька опозиція збирає нові протести проти уряду Фіцо
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
Усі новини...
Реклама: