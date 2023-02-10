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Мобилизованный россиянин сбежал из части с автоматом: его ищут в трех областях – росСМИ

Ирина БалачукПятница, 10 февраля 2023, 15:01
Фото pixabay.com

Российские правоохранители разыскивают мобилизованного, который сбежал с автоматом из воинской части, дислоцированной во временно оккупированной Луганской области.

Источник: российский паблик Baza в Telegram

Дословно Baza: "Полиция разыскивает мобилизованного, сбежавшего из части с автоматом. 8 февраля мобилизованный самовольно покинул воинскую часть, дислоцированную в Луганской области, прихватив с собой АК-74 с боекомплектом".

Детали: Отмечается, что беглец – 42-летний военнослужащий Алексей из Санкт-Петербурга.

Сослуживцам он якобы сказал, что собирается ехать домой через Ростовскую область.

Сбежавшего мобилизованного разыскивают в Ростовской, Белгородской и Воронежской областях.

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Темы: Росcиямобилизация
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