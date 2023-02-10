Мобилизованный россиянин сбежал из части с автоматом: его ищут в трех областях – росСМИ
Пятница, 10 февраля 2023, 14:01
Российские правоохранители разыскивают мобилизованного, который сбежал с автоматом из воинской части, дислоцированной во временно оккупированной Луганской области.
Источник: российский паблик Baza в Telegram
Дословно Baza: "Полиция разыскивает мобилизованного, сбежавшего из части с автоматом. 8 февраля мобилизованный самовольно покинул воинскую часть, дислоцированную в Луганской области, прихватив с собой АК-74 с боекомплектом".
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Детали: Отмечается, что беглец – 42-летний военнослужащий Алексей из Санкт-Петербурга.
Сослуживцам он якобы сказал, что собирается ехать домой через Ростовскую область.
Сбежавшего мобилизованного разыскивают в Ростовской, Белгородской и Воронежской областях.
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Предыстория:
- 6 декабря 2022 сообщалось, что в российском городе Новошахтинск Ростовской области разыскивают военного с пулеметом, который ранил полицейского.
- Позже сообщалось, что в Ростовской области РФ задержали дезертира, который 6 декабря открыл огонь по сотруднику полиции из пулемета, – по данным СМИ, им оказался боец ЧВК "Вагнер", завербованный ранее в колонии.
- В конце декабря 2022 года сообщалось, что в Подмосковье задержали 8 мобилизованных, которые уехали с оружием из Луганской области; военнослужащему с Камчатки дали 1,8 года тюрьмы за отказ участвовать в боевых действиях в Украине, а в Кабардино-Балкарии при задержании убили двух местных жителей, которые якобы готовили нападение на военкомат.