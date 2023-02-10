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Захисники показали, як у п'ятницю знищили ворожу ракету з ПЗРК 

Альона Мазуренко П'ятниця, 10 лютого 2023, 15:01
Захисники показали, як у п'ятницю знищили ворожу ракету з ПЗРК 
скриншот

Українські захисники 10 лютого збили ворожу ракету на півдні країни з ПЗРК.

Джерело: Повітряні сили у Telegram

Дослівно: "Воїни мобільної вогневої групи радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького повітряного командування "Південь" під час сьогоднішнього (10 лютого - ред.) ракетного удару влучним пострілом із ПЗРК збили російську крилату ракету на півдні країни".

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Що було раніше

  • Вранці 10 лютого по всій України оголосили повітряну тривогу. ОВА повідомили про роботу ППО та влучання російських ракет, зокрема в об'єкти інфраструктури. 
  • Повідомляється, що українські захисники ввечері 9 лютого та зранку 10 лютого збили 61 крилату ракету з 71 – всього Росія випустила по Україні 106 ракет. Зокрема, 35 ракет комплексу С-300.
  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час масованого удару 10 лютого дві російські крилаті ракети "Калібр" здійснили перетин повітряного простору Румунії.

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Теми: ракетний ударРосіяобстріл
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