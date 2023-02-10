Защитники показали, как в пятницу уничтожили вражескую ракету из ПЗРК

Украинские защитники 10 февраля сбили вражескую ракету на юге страны из ПЗРК.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Воины мобильной огневой группы радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого воздушного командования "Юг" во время сегодняшнего (10 февраля - ред.) ракетного удара точным выстрелом из ПЗРК сбили российскую крылатую ракету на юге страны".

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Что предшествовало:

Утром 10 февраля по всей Украине объявили воздушную тревогу. ОВА сообщили о работе ПВО и попадании российских ракет, в частности в объекты инфраструктуры.

Сообщается, что украинские защитники вечером 9 февраля и утром 10 февраля сбили 61 крылатую ракету из 71 – всего Россия выпустила по Украине 106 ракет. В частности, 35 ракет комплекса С-300.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время массированного удара 10 февраля две российские крылатые ракеты "Калибр" совершили пересечение воздушного пространства Румынии.