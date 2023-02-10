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В Николаевской и Одесской областях сбили "Шахеды", в Киеве объявляли тревогу

Елена РощинаПятница, 10 февраля 2023, 20:33
Элементы "Шахеда", переименованного Россией, фото NurPhoto via Getty Images

В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за пролета ударных беспилотников, над Николаевской областью сбили три дрона, над Одесской – четыре.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, глава Николаевской ОВА Виталий Ким, секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, глава Одесской ОВА Максим Марченко, Киевская ОВА

Прямая речь Лысака: "На Днепропетровщине воздушная тревога. В направлении области движутся "Шахеды". Просьба перейти в укрытие!"

Прямая речь Куртева: "Воздушная тревога в Запорожской области. Следите за дальнейшими сообщениями".

Прямая речь Кима: "У нас балалайки в области летают. Внимание… Вообщем не только у нас мопеды. Это их запланированная 3-я волна… Минус 3 (беспилотника – ред.)".

Детали: В Николаевской области с 19:56 воздушная тревога была объявлена только в Вознесенской территориальной общине, а в 20:35 ее "в ручном режиме" объявили по всей области.

В 21:05 глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что подразделения противовоздушной обороны сбили в небе над Одесской областью четыре дрона-камикадзе "Шахед", которые пытались попасть в объекты энергетической инфраструктуры.

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Воздушная тревога в Одесской области на это время не была объявлена.

В 21:46 в Киеве, Киевской и Черкасской областях объявили воздушную тревогу.

Киевская областная военная администрация в 22:29 сообщила: "Киевщина! Угроза атаки дронами. Призываем жителей находиться в безопасных местах до завершения сигнала "воздушная тревога".

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в 22:10 сообщил: "Вражеские БпЛА еще летают, поэтому тревога затяжная. Эта дрянь – маленьких размеров, поэтому не всех видно сразу".

Обновлено в 01:00. В Киеве, Киевской и большинстве областях Украины отменили воздушную тревогу. В столице тревога длилась 3 часа.

Предыстория:

  • Запорожская, Днепропетровская и Николаевская области оказались под ударом вражеских беспилотников сначала прошлой ночью, а затем днем 10 февраля.
  • В этот же день российские войска также выпустили по Украине порядка 100 ракет, 71 из которых – крылатые ракеты воздушного и морского базирования, а остальные – ракеты к С-300. 61 крылатая ракета была уничтожена.
  • Над Киевом сбили 10 ракет. Было повреждение электросетей.
  • Из-за обстрелов, в качестве меры предосторожности, Ровенская и Южноукраинская АЭС снизили производство электроэнергии, а нестабильность в электросети привела к остановке одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС.

УП, обновлено

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Темы: ШахедНиколаевская областьДнепропетровская областьЗапорожская область
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