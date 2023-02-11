РФ планує відновити наступ навесні – Білий дім

Росія використовує зимовий період для поповнення особового складу і переозброєння, щоби навесні відновити наступальні операції в Україні.

Джерело: координатор Ради національно безпеки Білого дому Джон Кірбі, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Ми бачимо, що росіяни продовжують вести наступальні дії на Донбасі. Бойові дії навколо Бахмута залишаються жорстокими".

Деталі: При цьому Кірбі висловив оцінки США, що президент РФ Володимир Путін використовує зимові місяці, щоби поповнити запаси, провізію, переозброїти сили, поповнити особовий склад та "відновити наступальні операції навесні".

Він наголосив, що США та інші країни-союзники впродовж останніх тижнів збільшили поставки військової допомоги в Україну, "щоби допомогти їм (українцям – ред.) підготуватися до того, що росіяни можуть планувати навесні".

За словами Кірбі, коли покращаться погодні умови, "бої, ймовірно, стануть більш жорстокими".

Що цьому передувало:

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