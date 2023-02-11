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РФ планує відновити наступ навесні – Білий дім

"Українська правда"Субота, 11 лютого 2023, 01:45
РФ планує відновити наступ навесні – Білий дім
ДЖОН КІРБІ, ФОТО: ЄП

Росія використовує зимовий період для поповнення особового складу і переозброєння, щоби навесні відновити наступальні операції в Україні.

Джерело: координатор Ради національно безпеки Білого дому Джон Кірбі, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Ми бачимо, що росіяни продовжують вести наступальні дії на Донбасі. Бойові дії навколо Бахмута залишаються жорстокими".

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Деталі: При цьому Кірбі висловив оцінки США, що президент РФ Володимир Путін використовує зимові місяці, щоби поповнити запаси, провізію, переозброїти сили, поповнити особовий склад та "відновити наступальні операції навесні".

Він наголосив, що США та інші країни-союзники впродовж останніх тижнів збільшили поставки військової допомоги в Україну, "щоби допомогти їм (українцям – ред.) підготуватися до того, що росіяни можуть планувати навесні".

За словами Кірбі, коли покращаться погодні умови, "бої, ймовірно, стануть більш жорстокими".

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало:

  • Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Сили оборони очікують можливих наступів з боку Росії до символічної дати 24 лютого, однак закликав довіряти виключно офіційній інформації.
  • Президент Володимир Зеленський заявляє, що росіяни хочуть в лютому спробувати відігратися за торішні поразки, але Україна має вистояти.
  • Financial Times з посиланням на неназваного радника ЗСУ повідомило 6 лютого, що протягом наступних 10 днів Росія планує розпочати новий масштабний наступ.

Теми: СШАРосіявійна
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