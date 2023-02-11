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РФ планирует возобновить наступление весной – Белый дом

"Украинская правда"Суббота, 11 февраля 2023, 01:45
РФ планирует возобновить наступление весной – Белый дом
ДЖОН КИРБИ, ФОТО: ЕП

Россия использует зимний период для пополнения личного состава и перевооружения, чтобы весной возобновить наступательные операции в Украине.

Источник: координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Мы видим, что россияне продолжают вести наступательные действия на Донбассе. Боевые действия вокруг Бахмута остаются жестокими".

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Детали: При этом Кирби выразил оценки США, что президент РФ Владимир Путин использует зимние месяцы, чтобы пополнить запасы, провизию, перевооружить силы, пополнить личный состав и "восстановить наступательные операции весной".

Он отметил, что США и другие страны-союзники в течение последних недель увеличили поставки военной помощи в Украину, "чтобы помочь им (украинцам - ред.) подготовиться к тому, что россияне могут планировать весной".

По словам Кирби, когда улучшатся погодные условия, "бои, вероятно, станут более жестокими".

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Что этому предшествовало:

  • Министр обороны Алексей Резников заявил, что Силы обороны ожидают возможных наступлений со стороны России к символической дате 24 февраля, однако призвал доверять исключительно официальной информации.
  • Президент Владимир Зеленский заявляет, что россияне хотят в феврале попытаться отыграться за прошлогодние поражения, но Украина должна выстоять.
  • Британское издание Financial Times со ссылкой на неназванного советника ВСУ сообщило 6 февряла, что в течение следующих 10 дней Россия планирует начать новое масштабное наступление.

Темы: СШАРосcиявойна
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