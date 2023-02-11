Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ планирует возобновить наступление весной – Белый дом

"Украинская правда"Суббота, 11 февраля 2023, 02:45
ДЖОН КИРБИ, ФОТО: ЕП

Россия использует зимний период для пополнения личного состава и перевооружения, чтобы весной возобновить наступательные операции в Украине.

Источник: координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Мы видим, что россияне продолжают вести наступательные действия на Донбассе. Боевые действия вокруг Бахмута остаются жестокими".

Детали: При этом Кирби выразил оценки США, что президент РФ Владимир Путин использует зимние месяцы, чтобы пополнить запасы, провизию, перевооружить силы, пополнить личный состав и "восстановить наступательные операции весной".

Он отметил, что США и другие страны-союзники в течение последних недель увеличили поставки военной помощи в Украину, "чтобы помочь им (украинцам - ред.) подготовиться к тому, что россияне могут планировать весной".

По словам Кирби, когда улучшатся погодные условия, "бои, вероятно, станут более жестокими".

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Министр обороны Алексей Резников заявил, что Силы обороны ожидают возможных наступлений со стороны России к символической дате 24 февраля, однако призвал доверять исключительно официальной информации.
  • Президент Владимир Зеленский заявляет, что россияне хотят в феврале попытаться отыграться за прошлогодние поражения, но Украина должна выстоять.
  • Британское издание Financial Times со ссылкой на неназванного советника ВСУ сообщило 6 февряла, что в течение следующих 10 дней Россия планирует начать новое масштабное наступление.

Читайте УП В Google News

Темы: СШАРосcиявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россияне запускали не "Шахеды", а разведывательный БПЛА и воздушные шары – Воздушные силы

В Киеве и 3 областях в понедельник снова не планируют отключений – ДТЭК

Дуда допустил победу Путина, если Запад будет медлить с оружием

Зеленский ввел санкции против 199 россиян и предателя-украинца

фотоНа сайте российских пропагандистов написали об убийствах мирных жителей в Украине

инфографикаБританская разведка назвала причины огромных потерь российской армии

Все новости...
США
В Пентагоне допускают, что Россия потеряла в Украине около половины своих танков
ФБР нашло секретный документ в доме Пенса
США не поддержали предложение Бразилии по переговорам с РФ
Последние новости
02:37
Пентагон объяснил, какую опасность представлял сбитый над США неопознанный объект
01:51
Кулеба анонсировал новые санкции против России "под 24 февраля"
01:18
Количество жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 34 тысячи
00:22
Враг ударил по громадам Сумщины из минометов и артиллерии, 50 прилетов
23:44
Американские военные сбили еще один неопознанный объект
23:16
Херсонскую общину в воскресенье обстреляли 20 раз, пострадавший в тяжелом состоянии
23:03
Никопольщину россияне атаковали трижды за день: 1 погибшая, 2 раненых
22:16
Россияне запускали не "Шахеды", а разведывательный БПЛА и воздушные шары – Воздушные силы
21:57
Теперь в Китае заявили о неопознанном летающем объекте, готовятся сбить
21:17
Кипр избрал президентом бывшего главу МИД
Все новости...