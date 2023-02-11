Увечері під час ворожої атаки ЗСУ знищили 20 російських "Шахедів"
Субота, 11 лютого 2023, 08:03
У вечірній час 10 лютого Повітряні сили ЗСУ та інші підрозділи Сил оборони збили 20 ударних дронів-камікадзе "Шахед".
Джерело: пресслужба Повітряних сил
Деталі: Уточнюється, що увечері російські окупаційні війська атакували критичну інфраструктуру України у кількох регіонах.
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Пуски здійснювались із східного узбережжя Азовського моря.
Загалом за період з 18.00 по 23.55 силами та засобами Повітряних Сил ЗС України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 20 ударних дронів-камікадзе "Shahed-136/131".
Нагадаємо: О 23:39 Київська ОВА повідомила, що на Київщині працює ППО.
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Цьому передували повідомлення про збиті "Шахеди" у Миколаївській та Одеській областях.