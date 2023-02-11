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Увечері під час ворожої атаки ЗСУ знищили 20 російських "Шахедів"

Роман ПетренкоСубота, 11 лютого 2023, 09:03
ПС ЗСУ

У вечірній час 10 лютого Повітряні сили ЗСУ та інші підрозділи Сил оборони збили 20 ударних дронів-камікадзе "Шахед".

Джерело: пресслужба Повітряних сил

Деталі: Уточнюється, що увечері російські окупаційні війська атакували критичну інфраструктуру України у кількох регіонах.

Пуски здійснювались із східного узбережжя Азовського моря.

Загалом за період з 18.00 по 23.55 силами та засобами Повітряних Сил ЗС України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 20 ударних дронів-камікадзе "Shahed-136/131".

Нагадаємо: О 23:39 Київська ОВА повідомила, що на Київщині працює ППО.

Цьому передували повідомлення про збиті "Шахеди" у Миколаївській та Одеській областях.

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Теми: безпілотникиЗбройні силивійнаРосія
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