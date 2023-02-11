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Вечером во время вражеской атаки ВСУ уничтожили 20 российских "Шахедов"

Роман ПетренкоСуббота, 11 февраля 2023, 09:03
ВС ВСУ

В вечернее время 10 февраля Воздушные силы ВСУ и другие подразделения Сил обороны сбили 20 ударных дронов-камикадзе "Шахед".

Источник: пресс-служба Воздушных сил

Детали: Уточняется, что вечером российские оккупационные войска атаковали критическую инфраструктуру Украины в нескольких регионах.

Пуски осуществлялись с восточного побережья Азовского моря.

Всего за период с 18.00 по 23.55 силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, уничтожено 20 ударных дронов-камикадзе "Shahed-136/131".

Напомним: В 23:39 Киевская ОВА сообщила, что в Киевской области работает ПВО.

Этому предшествовали сообщения о сбитых "Шахедах" в Николаевской и Одесской областях.

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Темы: беспилотникиВооруженные силывойнаРосcия
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