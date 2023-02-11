Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Вечером во время вражеской атаки ВСУ уничтожили 20 российских "Шахедов"

Роман ПетренкоСуббота, 11 февраля 2023, 08:03
Вечером во время вражеской атаки ВСУ уничтожили 20 российских Шахедов
ВС ВСУ

В вечернее время 10 февраля Воздушные силы ВСУ и другие подразделения Сил обороны сбили 20 ударных дронов-камикадзе "Шахед".

Источник: пресс-служба Воздушных сил

Детали: Уточняется, что вечером российские оккупационные войска атаковали критическую инфраструктуру Украины в нескольких регионах.

Реклама:

Пуски осуществлялись с восточного побережья Азовского моря.

Всего за период с 18.00 по 23.55 силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, уничтожено 20 ударных дронов-камикадзе "Shahed-136/131".

Напомним: В 23:39 Киевская ОВА сообщила, что в Киевской области работает ПВО.

ВИДЕО ДНЯ

Этому предшествовали сообщения о сбитых "Шахедах" в Николаевской и Одесской областях.

Темы: беспилотникиВооруженные силывойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
В Пентагоне допускают, что Россия потеряла в Украине около половины своих танков
В Украине ликвидированы еще более 1100 оккупантов
В Белгородской области атаковали "инфраструктурный объект" – российские власти
Россияне сбросили 4 авиабомбы на Змеиный - ВК "Юг"
Последние новости
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Котонопу: повредили жилой дом и СТО
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
Все новости...
Реклама: