Вечером во время вражеской атаки ВСУ уничтожили 20 российских "Шахедов"

В вечернее время 10 февраля Воздушные силы ВСУ и другие подразделения Сил обороны сбили 20 ударных дронов-камикадзе "Шахед".

Источник: пресс-служба Воздушных сил

Детали: Уточняется, что вечером российские оккупационные войска атаковали критическую инфраструктуру Украины в нескольких регионах.

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Пуски осуществлялись с восточного побережья Азовского моря.

Всего за период с 18.00 по 23.55 силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, уничтожено 20 ударных дронов-камикадзе "Shahed-136/131".

Напомним: В 23:39 Киевская ОВА сообщила, что в Киевской области работает ПВО.

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Этому предшествовали сообщения о сбитых "Шахедах" в Николаевской и Одесской областях.