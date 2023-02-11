Влада розширила категорію держслужбовців, хто може виїхати за кордон

Уряд розширив категорії жінок та чоловіків серед держслужбовців, які можуть виїхати за кордон до своїх дітей: тепер це можуть бути і опікуни, піклувальники та прийомні батьки.

Джерело: ДПСУ, Кабмін

Дослівно: "Пропуск через державний кордон жінки та/або чоловіка, який є одиноким батьком, одиноким усиновлювачем або опікуном, піклувальником, прийомним батьком чи батьком-вихователем (за умови, що він не перебуває у шлюбі та самостійно виховує та утримує дитину без участі матері), з-поміж зазначених у цьому пункті осіб, які мають або виховують дитину/дітей віком до 18 років, під час їх виїзду за межі України з метою відвідування таких дітей, які перебувають за межами України, або для супроводження таких дітей для виїзду за межі України здійснюється уповноваженими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних підтвердних документів".

Деталі: У ДПСУ наголосили, що для цього необхідні жінкам: закордонний паспорт, свідоцтво про народження дитини, документи, що підтверджують перебування дитини за кордоном.

Чоловіки додатково повинні мати документи, що підтверджують статус одинокого батька, виховання та утримання дитини батьком самостійно.

Передісторія:

27 січня Кабінет міністрів схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.

Міністерства, центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, кого це стосується, повинні в триденний термін надати до адміністрації ДПСУ список зазначених у постанові осіб. В подальшому вони зобов'язані направляти зміни до цього списку.

Виїзд за кордон народних депутатів та депутатів місцевих рад, суддів, прокурорів, державних службовців, заброньованих працівників та інших категорій осіб, може здійснюватись виключно у службове відрядження.

Передбачено низку винятків із правил та дозволено виїзд: батькам-одинакам для відвідування дітей за кордоном; для лікування за кордоном; на підставі окремого рішення голови ДПСУ, у разі смерті членів сімей за кордоном.

Заборона на виїзд держслужбовцям окрім як у відрядження стосується і осіб, які непридатні до військової служби, або мали інші підстави для виїзду.