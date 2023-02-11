Влада розширила категорію держслужбовців, хто може виїхати за кордон
Уряд розширив категорії жінок та чоловіків серед держслужбовців, які можуть виїхати за кордон до своїх дітей: тепер це можуть бути і опікуни, піклувальники та прийомні батьки.
Дослівно: "Пропуск через державний кордон жінки та/або чоловіка, який є одиноким батьком, одиноким усиновлювачем або опікуном, піклувальником, прийомним батьком чи батьком-вихователем (за умови, що він не перебуває у шлюбі та самостійно виховує та утримує дитину без участі матері), з-поміж зазначених у цьому пункті осіб, які мають або виховують дитину/дітей віком до 18 років, під час їх виїзду за межі України з метою відвідування таких дітей, які перебувають за межами України, або для супроводження таких дітей для виїзду за межі України здійснюється уповноваженими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних підтвердних документів".
Деталі: У ДПСУ наголосили, що для цього необхідні жінкам: закордонний паспорт, свідоцтво про народження дитини, документи, що підтверджують перебування дитини за кордоном.
Чоловіки додатково повинні мати документи, що підтверджують статус одинокого батька, виховання та утримання дитини батьком самостійно.
Передісторія:
- 27 січня Кабінет міністрів схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.
- Міністерства, центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, кого це стосується, повинні в триденний термін надати до адміністрації ДПСУ список зазначених у постанові осіб. В подальшому вони зобов'язані направляти зміни до цього списку.
- Виїзд за кордон народних депутатів та депутатів місцевих рад, суддів, прокурорів, державних службовців, заброньованих працівників та інших категорій осіб, може здійснюватись виключно у службове відрядження.
- Передбачено низку винятків із правил та дозволено виїзд: батькам-одинакам для відвідування дітей за кордоном; для лікування за кордоном; на підставі окремого рішення голови ДПСУ, у разі смерті членів сімей за кордоном.
- Заборона на виїзд держслужбовцям окрім як у відрядження стосується і осіб, які непридатні до військової служби, або мали інші підстави для виїзду.