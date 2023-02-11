Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Влада розширила категорію держслужбовців, хто може виїхати за кордон

Роман Петренко, Валентина РоманенкоСубота, 11 лютого 2023, 12:15
фото дпсу

Уряд розширив категорії жінок та чоловіків серед держслужбовців, які можуть виїхати за кордон до своїх дітей: тепер це можуть бути і опікуни, піклувальники та прийомні батьки.

Джерело: ДПСУ, Кабмін

Дослівно: "Пропуск через державний кордон жінки та/або чоловіка, який є одиноким батьком, одиноким усиновлювачем або опікуном, піклувальником, прийомним батьком чи батьком-вихователем (за умови, що він не перебуває у шлюбі та самостійно виховує та утримує дитину без участі матері), з-поміж зазначених у цьому пункті осіб, які мають або виховують дитину/дітей віком до 18 років, під час їх виїзду за межі України з метою відвідування таких дітей, які перебувають за межами України, або для супроводження таких дітей для виїзду за межі України здійснюється уповноваженими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних підтвердних документів".

Деталі: У ДПСУ наголосили, що для цього необхідні жінкам: закордонний паспорт, свідоцтво про народження дитини, документи, що підтверджують перебування дитини за кордоном.

Чоловіки додатково повинні мати документи, що підтверджують статус одинокого батька, виховання та утримання дитини батьком самостійно.

Передісторія:

  • 27 січня Кабінет міністрів схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.
  • Міністерства, центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, кого це стосується, повинні в триденний термін надати до адміністрації ДПСУ список зазначених у постанові осіб. В подальшому вони зобов'язані направляти зміни до цього списку.
  • Виїзд за кордон народних депутатів та депутатів місцевих рад, суддів, прокурорів, державних службовців, заброньованих працівників та інших категорій осіб, може здійснюватись виключно у службове відрядження.
  • Передбачено низку винятків із правил та дозволено виїзд: батькам-одинакам для відвідування дітей за кордоном; для лікування за кордоном; на підставі окремого рішення голови ДПСУ, у разі смерті членів сімей за кордоном.
  • Заборона на виїзд держслужбовцям окрім як у відрядження стосується і осіб, які непридатні до військової служби, або мали інші підстави для виїзду.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Теми: Прикордонна службаВоєнний стан
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Диверсанти в цивільному і захоплення заручників: Санду розповіла про план РФ, який розкрила Україна

Дефіциту в енергосистемі немає, крім Одещини, всі області зі світлом – Укренерго

Прем’єрка Італії підтвердила підтримку України після скандальних заяв Берлусконі про Зеленського

Розвідка Британії розповіла, чому РФ зміцнює оборону на Запоріжжі попри фокус на Донбасі

Пентагон пояснив, яку небезпеку становив збитий над США неопізнаний об’єкт

Росіяни запускали не "Шахеди", а розвідувальний БПЛА й повітряні кулі – Повітряні сили

Усі новини...
Прикордонна служба
Окупанти пішли на прорив позицій ДПСУ на Донеччині: втратили людей, відступили
Нацгвардійці "приземлили" ворожий гелікоптер під Бахмутом
Прикордонники показали удар дрона-камікадзе по базі росіян на півдні
Останні новини
12:58
Курс валют на 13 лютого: долар та євро продовжують дешевшати
12:56
ЄС поки не досяг прогресу щодо нового пакета санкцій проти Білорусі
12:45
Звільнення Зміїного: як "Богдана" і "Цезар" підкрадалися до ворога на понтонах
12:35
Армія РФ розширює військовий полігон під Воронежем
12:34
Австрія не хоче тренувати українських військових на танках Leopard 2
12:33
Nissan і Renault інвестують $600 мільйонів у виробництво 6 нових моделей в Індії
12:05
У РФ хочуть продовжити інтервали ремонту західних літаків
12:00
Окупанти поцілили у виробничу базу в Херсоні, загинув працівник – ОВА
11:59
Залізниці України та Молдови у 2022 наростили перевозки вантажів між країнами у 3 рази
11:59
фото Кадиров заявив, що може "взяти Київ", якщо Путін накаже, і показав пістолет "для Зеленського"
Усі новини...