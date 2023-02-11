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Власти расширили категорию госслужащих, которые могут выехать за границу

Роман Петренко, Валентина РоманенкоСуббота, 11 февраля 2023, 12:15
фото гпсу

Правительство расширило категории женщин и мужчин среди госслужащих, которые могут выехать за границу к своим детям: теперь это могут быть и опекуны, попечители и приемные родители.

Источник: ГПСУ, Кабмин

Дословно: "Пропуск через государственную границу женщины и/или мужчины, которые являются одиноким отцом, одиноким усыновителем или опекуном, попечителем, приемным отцом или отцом-воспитателем (при условии, что он не состоит в браке и самостоятельно воспитывает и содержит ребенка без участия матери), из числа указанных в этом пункте лиц, которые имеют или воспитывают ребенка/детей в возрасте до 18 лет, во время их выезда за пределы Украины с целью посещения таких детей, находящихся за пределами Украины, или для сопровождения таких детей для выезда за пределы Украины осуществляется уполномоченными лицами Госпогранслужбы при наличии соответствующих подтверждающих документов".

Детали: В ГПСУ отметили, что для этого необходимы женщинам: загранпаспорт, свидетельство о рождении ребенка, документы, подтверждающие пребывание ребенка за границей.

Мужчины дополнительно должны иметь документы, подтверждающие статус одинокого отца, воспитание и содержание ребенка отцом самостоятельно.

Предыстория:

  • 27 января Кабинет министров принял постановление, которое запрещает на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин.
  • Министерства, центральные и местные органы исполнительной власти, другие государственные органы, кого это касается, должны в трехдневный срок предоставить в администрацию ГПСУ список указанных в постановлении лиц. В дальнейшем они обязаны направлять изменения в этот список.
  • Выезд за границу народных депутатов и депутатов местных советов, судей, прокуроров, государственных служащих, забронированных работников и других категорий лиц, может осуществляться исключительно в служебную командировку.
  • Предусмотрен ряд исключений из правил и разрешен выезд: родителям-одиночкам для посещения детей за рубежом; для лечения за рубежом; на основании отдельного решения главы ГПСУ, в случае смерти членов семей за рубежом.
  • Запрет на выезд госслужащим кроме как в командировку касается и лиц, которые непригодны к военной службе, или имели другие основания для выезда.

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Темы: Пограничная службаВоенное положение
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