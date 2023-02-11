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Данілов анонсує рішення РНБО: Щодо митниці й інших органів була не одноразова акція

Катерина ТищенкоСубота, 11 лютого 2023, 21:53
Олексій Данілов, фото ОП

Секретар РНБО Олексій Данілов анонсував засідання Ради нацбезпеки і оборони в понеділок, 13 лютого, на якому будуть прийняті рішення, про які говорив президент Володимир Зеленський.

Джерело: Данілов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Що стосується рішень РНБО, які сьогодні анонсував президент, я можу сказати: якщо хтось думає, що це була якась одноразова акція по тих чи інших питаннях, пов’язаних з митницею, іншими органами – вони глибоко помиляються. Запит у суспільства на справедливість, на порядок в державі настільки високий, що ми навіть собі уявити не можемо.

Якщо хтось вважає, що він може продовжувати брати хабарі, займатися неподобствами, тими речами, коли вони заважали працювати підприємствам, бізнесу, постійно обкладали його якоюсь даниною, це стосується всіх органів, які цим займалися – Служба безпеки, податківці, митники, міліціянти, решта – повірте, всі органи будуть чистими від таких людей, які збираються плямувати нашу країну… Повірте, у президента вистачить політичної волі, розуміння, світлого бачення майбутнього для нашої країни".

Деталі: Данілов зазначив, що найближче засідання РНБО відбудеться в понеділок.

"Ми готуємося до цього засідання. Яке воно буде, ми зможемо повідомити тільки після проведення цього засідання, після відповідного указу президента", - сказав він.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 11 лютого заявив про значні результати СБУ, ДБР і Офісу генпрокурора в захисті України від тих, хто працював на РФ, також він анонсував відповідні кроки РНБО.

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Теми: ДаніловРНБО
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