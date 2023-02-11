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Данилов анонсирует решения СНБО: По таможне и другим органам была не одноразовая акция

Катерина ТищенкоСуббота, 11 февраля 2023, 20:53
Данилов анонсирует решения СНБО: По таможне и другим органам была не одноразовая акция
Алексей Данилов, фото ОП

Секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал заседание Совета нацбезопасности и обороны в понедельник, 13 февраля, на котором будут приняты решения, о которых говорил президент Владимир Зеленский.

Источник: Данилов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Что касается решений СНБО, которые сегодня анонсировал президент, я могу сказать: если кто-то думает, что это была какая-то одноразовая акция по тем или иным вопросам, связанным с таможней, другими органами - они глубоко ошибаются. Запрос у общества на справедливость, на порядок в государстве настолько высок, что мы даже себе представить не можем.

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Если кто-то считает, что он может продолжать брать взятки, заниматься безобразиями, теми вещами, когда они мешали работать предприятиям, бизнесу, постоянно облагали его какой-то данью, это касается всех органов, которые этим занимались - Служба безопасности, налоговики, таможенники, милиционеры, остальные - поверьте, все органы будут чистыми от таких людей, которые собираются пятнать нашу страну... Поверьте, у президента хватит политической воли, понимания, светлого видения будущего для нашей страны".

Детали: Данилов отметил, что ближайшее заседание СНБО состоится в понедельник.

"Мы готовимся к этому заседанию. Какое оно будет, мы сможем сообщить только после проведения этого заседания, после соответствующего указа президента", - сказал он.

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Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 февраля заявил о значительных результатах СБУ, ГБР и Офиса генпрокурора в защите Украины от тех, кто работал на РФ, также он анонсировал соответствующие шаги СНБО.

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Темы: ДаниловСНБО
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