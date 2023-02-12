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Нерозпізнаний об'єкт збили над Канадою – Трюдо

Ольга Глущенко Неділя, 12 лютого 2023, 01:34
Трюдо, ФОТО: GETTY IMAGES

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив про збитий нерозпізнаний об'єкт у повітряному просторі країни.

Джерело: Трюдо у Twitter

Пряма мова: "Я наказав збити невпізнаний об’єкт, який порушив повітряний простір Канади".

Деталі: Трюдо зазначив, що в повітря були підняті американські та канадські.

"Американський F-22 успішно обстріляв об'єкт", – повідомив прем’єр Канади.

Крім того, він написав, що мав розмову з цього приводу з президентом Штатів Джо Байденом.

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"Я говорив з президентом Байденом. Збройні сили Канади проаналізують уламки об’єкта. Дякуємо NORAD (Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки – ред.) за спостереження", – ідеться в дописі Трюдо.

Нагадаємо: Американські військові у п’ятницю відстежили й зрештою збили невідомий об’єкт, що летів на великій висоті в повітряному просторі біля регіону Аляски.

Передісторія:

  • 3-го лютого Пентагон повідомляв, що над територією Сполучених Штатів зафіксували пересування повітряної кулі з обладнанням для стеження - "запущеної, найбільш імовірно, КНР". 
  • Державний секретар США Ентоні Блінкен відклав поїздку до Китаю після того, як було виявлено китайський аеростат, що пролітав над чутливими об'єктами на заході США.
  • Китай заявив, що цей інцидент США використали для піару, а Блінкен навіть не збирався до них їхати.
  • 4-го лютого Пентагон заявив, що ще одна китайська повітряна куля-шпигун літала над Латинською Америкою.

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Теми: Канадаавіа
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