Нерозпізнаний об'єкт збили над Канадою – Трюдо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив про збитий нерозпізнаний об'єкт у повітряному просторі країни.

Джерело: Трюдо у Twitter

Пряма мова: "Я наказав збити невпізнаний об’єкт, який порушив повітряний простір Канади".

Реклама:

Деталі: Трюдо зазначив, що в повітря були підняті американські та канадські.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object.