Нерозпізнаний об'єкт збили над Канадою – Трюдо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив про збитий нерозпізнаний об'єкт у повітряному просторі країни.

Джерело: Трюдо у Twitter

Пряма мова: "Я наказав збити невпізнаний об’єкт, який порушив повітряний простір Канади".

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Деталі: Трюдо зазначив, що в повітря були підняті американські та канадські.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 11, 2023

"Американський F-22 успішно обстріляв об'єкт", – повідомив прем’єр Канади.

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Крім того, він написав, що мав розмову з цього приводу з президентом Штатів Джо Байденом.

"Я говорив з президентом Байденом. Збройні сили Канади проаналізують уламки об’єкта. Дякуємо NORAD (Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки – ред.) за спостереження", – ідеться в дописі Трюдо.

Нагадаємо: Американські військові у п’ятницю відстежили й зрештою збили невідомий об’єкт, що летів на великій висоті в повітряному просторі біля регіону Аляски.

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