Нерозпізнаний об'єкт збили над Канадою – Трюдо
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив про збитий нерозпізнаний об'єкт у повітряному просторі країни.
Джерело: Трюдо у Twitter
Пряма мова: "Я наказав збити невпізнаний об’єкт, який порушив повітряний простір Канади".
Деталі: Трюдо зазначив, що в повітря були підняті американські та канадські.
I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object.— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 11, 2023
"Американський F-22 успішно обстріляв об'єкт", – повідомив прем’єр Канади.
Крім того, він написав, що мав розмову з цього приводу з президентом Штатів Джо Байденом.
"Я говорив з президентом Байденом. Збройні сили Канади проаналізують уламки об’єкта. Дякуємо NORAD (Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки – ред.) за спостереження", – ідеться в дописі Трюдо.
Нагадаємо: Американські військові у п’ятницю відстежили й зрештою збили невідомий об’єкт, що летів на великій висоті в повітряному просторі біля регіону Аляски.
Передісторія:
- 3-го лютого Пентагон повідомляв, що над територією Сполучених Штатів зафіксували пересування повітряної кулі з обладнанням для стеження - "запущеної, найбільш імовірно, КНР".
- Державний секретар США Ентоні Блінкен відклав поїздку до Китаю після того, як було виявлено китайський аеростат, що пролітав над чутливими об'єктами на заході США.
- Китай заявив, що цей інцидент США використали для піару, а Блінкен навіть не збирався до них їхати.
- 4-го лютого Пентагон заявив, що ще одна китайська повітряна куля-шпигун літала над Латинською Америкою.