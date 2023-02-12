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Неопознанный объект сбили над Канадой – Трюдо

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 12 февраля 2023, 00:34
Неопознанный объект сбили над Канадой – Трюдо
Трюдо, ФОТО: GETTY IMAGES

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о сбитом неопознанном объекте в воздушном пространстве страны.

Источник: Трюдо в Twitter

Прямая речь: "Я приказал сбить неопознанный объект, который нарушил воздушное пространство Канады".

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Детали: Трюдо отметил, что в воздух были подняты американские и канадские самолеты.

"Американский F-22 успешно обстрелял объект", – сообщил премьер Канады.

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Кроме того, он написал, что имел разговор по этому поводу с президентом Штатов Джо Байденом.

"Я говорил с президентом Байденом. Вооруженные силы Канады проанализируют обломки объекта. Спасибо NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки - ред.) за наблюдение", – говорится в твите Трюдо.

Напомним: Американские военные в пятницу отследили и в конце концов сбили неизвестный объект, летевший на большой высоте в воздушном пространстве возле региона Аляски.

Предыстория:

  • 3-го февраля Пентагон сообщал, что над территорией Соединенных Штатов зафиксировали передвижение воздушного шара с оборудованием для слежки - "запущенного, наиболее вероятно, КНР".
  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен отложил поездку в Китай после того, как был обнаружен китайский аэростат, пролетавший над чувствительными объектами на западе США.
  • Китай заявил, что этот инцидент США использовали для пиара, а Блинкен даже не собирался к ним ехать.
  • 4-го февраля Пентагон заявил, что еще один китайский воздушный шар-шпион летал над Латинской Америкой.

Темы: Канадаавиа
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