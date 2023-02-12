Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Неопознанный объект сбили над Канадой – Трюдо

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 12 февраля 2023, 01:34
Трюдо, ФОТО: GETTY IMAGES

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о сбитом неопознанном объекте в воздушном пространстве страны.

Источник: Трюдо в Twitter

Прямая речь: "Я приказал сбить неопознанный объект, который нарушил воздушное пространство Канады".

Детали: Трюдо отметил, что в воздух были подняты американские и канадские самолеты.

"Американский F-22 успешно обстрелял объект", – сообщил премьер Канады.

Кроме того, он написал, что имел разговор по этому поводу с президентом Штатов Джо Байденом.

ВИДЕО ДНЯ

"Я говорил с президентом Байденом. Вооруженные силы Канады проанализируют обломки объекта. Спасибо NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки - ред.) за наблюдение", – говорится в твите Трюдо.

Напомним: Американские военные в пятницу отследили и в конце концов сбили неизвестный объект, летевший на большой высоте в воздушном пространстве возле региона Аляски.

Предыстория:

  • 3-го февраля Пентагон сообщал, что над территорией Соединенных Штатов зафиксировали передвижение воздушного шара с оборудованием для слежки - "запущенного, наиболее вероятно, КНР".
  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен отложил поездку в Китай после того, как был обнаружен китайский аэростат, пролетавший над чувствительными объектами на западе США.
  • Китай заявил, что этот инцидент США использовали для пиара, а Блинкен даже не собирался к ним ехать.
  • 4-го февраля Пентагон заявил, что еще один китайский воздушный шар-шпион летал над Латинской Америкой.

Читайте УП В Google News

Темы: Канадаавиа
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский провел Ставку: внимание – к поставкам оружия и стойкости

Белый дом отверг обвинения Китая и объяснил, чем угрожали три сбитых "НЛО" и шар

В Турции после землетрясений снесут город и планируют отстроить заново

Топ-генерал США допустил инопланетное происхождение сбитых воздушных объектов, Белый дом отрицает

Заместителем министра обороны сможет стать военный в определенном звании

Победой будет создание таких условий, чтобы Россия больше никогда не напала – Залужный

Все новости...
Канада
Генштаб показал, как украинцы учатся в Британии вести городские бои
Первый из танков Leopard 2, которые Канада передает Украине, уже в Польше
В Украину летит первый танк Leopard 2 от Канады
Последние новости
01:55
ЕС зафиксировал рекордное количество попыток нелегального въезда с 2016 года
01:42
фото, видеоВ Москве вспыхнул масштабный пожар
00:42
В Италии поддерживают создание специального трибунала для РФ
00:29
Обстрелы Сумщины: за сутки – около 100 "прилетов"
23:59
Зеленский о дипломатии: Почти каждый день есть договоренности и готовимся к новым
23:50
Разведка Норвегии: Силы РФ на Кольском полуострове сократились в 5 раз за время войны
23:33
Норвегия, Кипр, Филиппины: Зеленский хочет донести позицию Украины во все регионы мира
23:03
Европарламент рассмотрит резолюцию о переводе Саакашвили на лечение за границу
22:55
Зеленский провел Ставку: внимание – к поставкам оружия и стойкости
22:39
В Германии не обсуждают предоставление истребителей Украине – глава МИД
Все новости...