Неопознанный объект сбили над Канадой – Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о сбитом неопознанном объекте в воздушном пространстве страны.

Источник: Трюдо в Twitter

Прямая речь: "Я приказал сбить неопознанный объект, который нарушил воздушное пространство Канады".

Детали: Трюдо отметил, что в воздух были подняты американские и канадские самолеты.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object.