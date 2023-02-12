Неопознанный объект сбили над Канадой – Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о сбитом неопознанном объекте в воздушном пространстве страны.

Источник: Трюдо в Twitter

Прямая речь: "Я приказал сбить неопознанный объект, который нарушил воздушное пространство Канады".

Детали: Трюдо отметил, что в воздух были подняты американские и канадские самолеты.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 11, 2023

"Американский F-22 успешно обстрелял объект", – сообщил премьер Канады.

Кроме того, он написал, что имел разговор по этому поводу с президентом Штатов Джо Байденом.

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"Я говорил с президентом Байденом. Вооруженные силы Канады проанализируют обломки объекта. Спасибо NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки - ред.) за наблюдение", – говорится в твите Трюдо.

Напомним: Американские военные в пятницу отследили и в конце концов сбили неизвестный объект, летевший на большой высоте в воздушном пространстве возле региона Аляски.

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