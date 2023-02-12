Неопознанный объект сбили над Канадой – Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о сбитом неопознанном объекте в воздушном пространстве страны.
Источник: Трюдо в Twitter
Прямая речь: "Я приказал сбить неопознанный объект, который нарушил воздушное пространство Канады".
Детали: Трюдо отметил, что в воздух были подняты американские и канадские самолеты.
I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object.— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 11, 2023
"Американский F-22 успешно обстрелял объект", – сообщил премьер Канады.
Кроме того, он написал, что имел разговор по этому поводу с президентом Штатов Джо Байденом.
"Я говорил с президентом Байденом. Вооруженные силы Канады проанализируют обломки объекта. Спасибо NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки - ред.) за наблюдение", – говорится в твите Трюдо.
Напомним: Американские военные в пятницу отследили и в конце концов сбили неизвестный объект, летевший на большой высоте в воздушном пространстве возле региона Аляски.
Предыстория:
- 3-го февраля Пентагон сообщал, что над территорией Соединенных Штатов зафиксировали передвижение воздушного шара с оборудованием для слежки - "запущенного, наиболее вероятно, КНР".
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен отложил поездку в Китай после того, как был обнаружен китайский аэростат, пролетавший над чувствительными объектами на западе США.
- Китай заявил, что этот инцидент США использовали для пиара, а Блинкен даже не собирался к ним ехать.
- 4-го февраля Пентагон заявил, что еще один китайский воздушный шар-шпион летал над Латинской Америкой.