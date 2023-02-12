Британія веде переговори про виготовлення зброї в Україні – ЗМІ

Британське озброєння та військова техніка можуть вироблятися в Україні, про це ведуться переговори.

Джерело: The Telegraph

Деталі: Як зазначає видання, високопосадовці британської оборонної промисловості обговорюють ці плани зі своїми колегами в Києві, і будь-яка угода, ймовірно, буде розглядатися як значне зміцнення відносин Великої Британії з Україною.

Також The Telegraph пише, що британські керівники відвідали Україну з метою створення спільних підприємств, які б виробляли озброєння і техніку за ліцензією.

Інші європейські оборонні компанії також ведуть переговори з Україною, причому британські компанії прагнуть випередити французьких і німецьких конкурентів, щоб поставити Велику Британію "на перше місце в черзі".

Будь-яке спільне підприємство, ймовірно, потребуватиме схвалення прем’єр-міністра Ріші Сунака. Адже Росія неодноразово погрожувала Заходу помстою за постачання зброї в Україну, і будь-яка підтримка виробництва може загострити напруженість.

У суботу ввечері Даунінг-стріт і Міністерство оборони відмовилися від коментарів, заявивши, що це справа промисловості.

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Нагадаємо: Зеленський під час візиту до Великої Британії спільно з Сунаком підписав "Лондонську декларацію" – документ, спрямований на поглиблення партнерства Києва й Лондона.

Також Зеленський повідомив, що Велика Британія готова надати Україні "сильний оборонний пакет", до якого увійде, зокрема, далекобійна зброя.