Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Британія веде переговори про виготовлення зброї в Україні – ЗМІ

Неділя, 12 лютого 2023, 04:44
СУНАК І ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ФОТО ОП

Британське озброєння та військова техніка можуть вироблятися в Україні, про це ведуться переговори.

Джерело: The Telegraph

Деталі: Як зазначає видання, високопосадовці британської оборонної промисловості обговорюють ці плани зі своїми колегами в Києві, і будь-яка угода, ймовірно, буде розглядатися як значне зміцнення відносин Великої Британії з Україною.

Також The Telegraph пише, що британські керівники відвідали Україну з метою створення спільних підприємств, які б виробляли озброєння і техніку за ліцензією.

Інші європейські оборонні компанії також ведуть переговори з Україною, причому британські компанії прагнуть випередити французьких і німецьких конкурентів, щоб поставити Велику Британію "на перше місце в черзі".

Будь-яке спільне підприємство, ймовірно, потребуватиме схвалення прем’єр-міністра Ріші Сунака. Адже Росія неодноразово погрожувала Заходу помстою за постачання зброї в Україну, і будь-яка підтримка виробництва може загострити напруженість.

У суботу ввечері Даунінг-стріт і Міністерство оборони відмовилися від коментарів, заявивши, що це справа промисловості.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Зеленський під час візиту до Великої Британії спільно з Сунаком підписав "Лондонську декларацію" – документ, спрямований на поглиблення партнерства Києва й Лондона.

Також Зеленський повідомив, що Велика Британія готова надати Україні "сильний оборонний пакет", до якого увійде, зокрема, далекобійна зброя.

Читайте УП В Google News

Теми: Велика БританіязброяУкраїна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Армія РФ не змогла подолати проблеми, які мала рік тому – Білий дім

фотоВ Україні загинули три кримінальні авторитети, завербовані "Вагнером" – Bellingcat

Зеленський провів Ставку: увага – до постачання зброї і стійкості

Білий дім відкинув звинувачення Китаю і пояснив, чим загрожували три збиті "НЛО" і куля

У Туреччині після землетрусів знесуть місто і планують відбудувати заново

Топ-генерал США допустив інопланетне походження збитих повітряних об’єктів, Білий дім заперечив

Усі новини...
Велика Британія
Британія може передати Україні ракети Harpoon або Storm Shadows - ЗМІ
Розвідка Британії поділилася припущеннями, чому група Вагнера призупиняє вербування в’язнів
В Англії несподівано розірвалась бомба часів Другої світової. Вибух чули за понад 20 км
Останні новини
05:23
США не готові постачати Україні ATACMS через брак запасів – ЗМІ
04:29
Армія РФ не змогла подолати проблеми, які мала рік тому – Білий дім
03:50
фотоВ Україні загинули три кримінальні авторитети, завербовані "Вагнером" – Bellingcat
02:15
ЄС зафіксував рекордну кількість спроб нелегального в'їзду з 2016 року
01:42
фото, відеоУ Москві спалахнула масштабна пожежа
00:42
В Італії підтримують створення спеціального трибуналу для РФ
00:29
Обстріли Сумщини: за добу – близько 100 "прильотів"
23:59
Зеленський про дипломатію: Майже щодня є домовленості і готуємося до нових
23:50
Розвідка Норвегії: Сили РФ на Кольському півострові скоротилися в 5 разів за час війни
23:33
Норвегія, Кіпр, Філіппіни: Зеленський хоче донести позицію України в усі регіони світу
Усі новини...