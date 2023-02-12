Британия ведет переговоры об изготовлении оружия в Украине - СМИ
Британское вооружение и военная техника могут производиться в Украине, об этом ведутся переговоры.
Источник: The Telegraph
Детали: Как отмечает издание, чиновники британской оборонной промышленности обсуждают эти планы со своими коллегами в Киеве, и любая сделка, вероятно, будет рассматриваться как значительное укрепление отношений Великобритании с Украиной.
Также The Telegraph пишет, что британские руководители посетили Украину с целью создания совместных предприятий, которые бы производили вооружение и технику по лицензии.
Другие европейские оборонные компании также ведут переговоры с Украиной, причем британские компании стремятся опередить французских и немецких конкурентов, чтобы поставить Великобританию "на первое место в очереди".
Любое совместное предприятие, вероятно, потребует одобрения премьер-министра Риши Сунака. Ведь Россия неоднократно угрожала Западу местью за поставки оружия в Украину, и любая поддержка производства может обострить напряженность.
В субботу вечером Даунинг-стрит и Министерство обороны отказались от комментариев, заявив, что это дело промышленности.
Напомним: Зеленский во время визита в Великобританию совместно с Сунаком подписал "Лондонскую декларацию" - документ, направленный на углубление партнерства Киева и Лондона.
Также Зеленский сообщил, что Великобритания готова предоставить Украине "сильный оборонный пакет", в который войдет, в частности, дальнобойное оружие.