Британия ведет переговоры об изготовлении оружия в Украине - СМИ

Британское вооружение и военная техника могут производиться в Украине, об этом ведутся переговоры.

Источник: The Telegraph

Детали: Как отмечает издание, чиновники британской оборонной промышленности обсуждают эти планы со своими коллегами в Киеве, и любая сделка, вероятно, будет рассматриваться как значительное укрепление отношений Великобритании с Украиной.

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Также The Telegraph пишет, что британские руководители посетили Украину с целью создания совместных предприятий, которые бы производили вооружение и технику по лицензии.

Другие европейские оборонные компании также ведут переговоры с Украиной, причем британские компании стремятся опередить французских и немецких конкурентов, чтобы поставить Великобританию "на первое место в очереди".

Любое совместное предприятие, вероятно, потребует одобрения премьер-министра Риши Сунака. Ведь Россия неоднократно угрожала Западу местью за поставки оружия в Украину, и любая поддержка производства может обострить напряженность.

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В субботу вечером Даунинг-стрит и Министерство обороны отказались от комментариев, заявив, что это дело промышленности.

Напомним: Зеленский во время визита в Великобританию совместно с Сунаком подписал "Лондонскую декларацию" - документ, направленный на углубление партнерства Киева и Лондона.

Также Зеленский сообщил, что Великобритания готова предоставить Украине "сильный оборонный пакет", в который войдет, в частности, дальнобойное оружие.