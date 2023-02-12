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Данілов: Кадировці, які воювали в Україні, можуть опинитись у Молдові

"Європейська правда"Неділя, 12 лютого 2023, 12:21

Секретар РНБО України Олексій Данілов розповів, що угруповання з Чечні, які воювали проти України з 24 лютого, зараз працюють "рятувальниками" у Туреччині і можуть опинитись із завданням на території Молдови.

Про це він сказав у ефірі "1+1" в рамках телемарафону в суботу, повідомляє "Європейська правда".

"Давайте не говорити, що у Молдови нічого не відбулося. Ви знаєте, що там зараз відбувається зміна керівництва країни, там зараз максимально посилюється силовий блок", - сказав він.

Данілов нагадав, що українська розвідка попередила Молдову, що РФ найближчим часом хоче там провести державний переворот. 

"Росія дуже хоче, щоб там ще раз "запалало", щоб там була точка напруги, на яку ми мали би звертати максимальну увагу", - сказав Данілов.

У цьому контексті він згадав про кадировців, які від початку російського вторгнення воювали проти України.

" Деякі з тих покидьків, які були 24-25-26 лютого у складі так званого "чеченського угрупування" тут, на нашій території, на сьогодні вже перебувають зовсім в іншій точці світу. Вони на сьогодні працюють "рятувальниками" в Туреччині. Ми зараз дуже уважно відстежуємо цю ситуацію, щоб не сталося так, що ці "рятувальники" опинилися в Кишиневі. Ми знаємо їх прізвища та імена, по-батькові. Ми дуже уважно відстежували їх свого часу. У них було особисте завдання з 24-го лютого", - додав Данілов.

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Нагадаємо, на саміті ЄС у Брюсселі минулого тижня президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка перехопила плани Кремля щодо взяття під контроль Молдови, після чого український лідер негайно передав усю інформацію своїй колезі, президентці Маї Санду.

Служба інформації та безпеки Молдови підтвердила, що молдовська сторона отримувала від України дані про наміри Росії провести кампанію з дестабілізації ситуації в державі.

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Теми: ДаніловМолдоваРосіяокупація
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