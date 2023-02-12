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Данилов: Кадыровцы, которые воевали в Украине, могут оказаться в Молдове

"Европейская правда"Воскресенье, 12 февраля 2023, 12:21

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, что группировки из Чечни, которые воевали против Украины с 24 февраля, сейчас работают "спасателями" в Турции и могут оказаться с заданием на территории Молдовы.

Об этом он сказал в эфире "1+1" в рамках телемарафона в субботу, сообщает "Европейская правда".

"Давайте не говорить, что в Молдове ничего не произошло. Вы знаете, что там сейчас происходит смена руководства страны, там сейчас максимально усиливается силовой блок", - сказал он.

Данилов напомнил, что украинская разведка предупредила Молдову, что РФ в ближайшее время хочет там провести государственный переворот. 

"Россия очень хочет, чтобы там еще раз "запылало", чтобы там была точка напряжения, на которую мы должны были бы обращать максимальное внимание", - сказал Данилов.

В этом контексте он вспомнил о кадыровцах, которые с начала российского вторжения воевали против Украины.

"Некоторые из тех подонков, которые были 24-25-26 февраля в составе так называемой "чеченской группировки" здесь, на нашей территории, сегодня уже находятся совсем в другой точке мира. Они сегодня работают "спасателями" в Турции. Мы сейчас очень внимательно отслеживаем эту ситуацию, чтобы не случилось так, что эти "спасатели" оказались в Кишиневе. Мы знаем их фамилии и имена, отчества. Мы очень внимательно отслеживали их в свое время. У них было личное задание с 24-го февраля", - добавил Данилов.

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Напомним, на саммите ЕС в Брюсселе на прошлой неделе президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила планы Кремля по взятию под контроль Молдовы, после чего украинский лидер немедленно передал всю информацию своей коллеге, президенту Майе Санду.

Служба информации и безопасности Молдовы подтвердила, что молдавская сторона получала от Украины данные о намерениях России провести кампанию по дестабилизации ситуации в государстве.ф

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Темы: ДаниловМолдоваРосcияоккупация
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