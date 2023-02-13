У Пригожина показали живим вагнерівця, якого начебто стратили кувалдою: каже, що пробачили

Близький до ПВК "Вагнер" російський Telegram-канал "Grey Zone" оприлюднив нове відео начебто страти кувалдою бійця військової компанії, який здався в полон ЗСУ, але, судячи зі слів людини на відео, пізніше його викрали з міста Дніпро, згодом пресслужба засновника ПВК Євгена Пригожжина оприлюднила відео начебто живого вагнерівця, який сказав, що його "пробачили".

Джерело: російська служба "ВВС", "24 канал", "Grey Zone", пресслужба Пригожина, "РБК"

Деталі: У Telegram-каналі повідомляється, що на відео начебто Дмитро Якущенко, який народився у Криму та був неодноразово судимий на території півострова. "Свій передостанній термін у 19 років, отримав за розбій і вбивство в Криму. Через даний йому шанс на звільнення і спокуту гріхів, потрапив до "Групи Вагнера", де через 4 дні здійснив втечу на бік противника", - говориться у повідомленні.

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Якщо мова йде про вказану людину, то його зізнання після потрапляння у полон у листопаді минулого року оприлюднив "24 канал".

На новому відео зображена людина, голова якої примотана скотчем до каменя. Telegram-канал коментує, що ця людина "захворіла на одну й ту саму хворобу, від якої непритомнієш у містах України, то в Києві, то тепер у Дніпрі, а потім прокидаєшся в підвалі на своєму останньому судовому засіданні".

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Людина на відео стверджує, що перебувала у місті Дніпро, де зазнала удару по голові та втратила свідомість. "Прокинувся в цьому приміщенні, де мені сказали, що мене судитимуть", - каже цей чоловік.

На відео показано, як одразу після цього людина, що стоїть за приреченим, б'є кувалдою по місцю, де розташована його голова. У цей момент більша частина кадру розмита, тому зрозуміти, що саме відбувається, неможливо. Але людина негайно падає назад, а той, хто з кувалдою, продовжує її добивати.

Коментуючи на запит журналіста відео, засновник ПВК "Вагнер" Пригожин натякнув, що подібні страти продовжуватимуться. "Ви думали, що фільм про Якущенка - односерійна драма "А зорі тут тихі", але, думаю, він більше схожий на "Сімнадцять миттєвостей весни". Якщо є бажання, можемо поділитися з вами наступною серією. Знайте, добро завжди переможе зло", - сказав Пригожин.

Згодом уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова заявила, що має намір надіслати до Слідчого комітету звернення щодо автентичності відео, на якому, імовірно, показано страту. "Позасудові страти неприпустимі і потрібно, звичайно, перевіряти", - сказала вона.

Після цього пресслужба Пригожина без коментарів оприлюднило відео начебто живого Якущенко, на якому ця людина говорить, що після полону він поділився цінною інформацією, і тому "його пробачили".