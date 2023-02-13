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В сети появилось еще одно видео "казни" вагнеровца кувалдой - СМИ

Станислав ПогориловПонедельник, 13 февраля 2023, 10:16
Дмитрий Якущенко в плену, скриншот

Близкий к ЧВК "Вагнер" российский Telegram-канал "Grey Zone" обнародовал новое видео якобы казни кувалдой бойца военной компании, который сдался в плен ВСУ, но, судя по словам человека на видео, позже его похитили из города Днепр, со временем пресс-служба основателя ЧВК Евгения Пригожина обнародовала видео якобы живого вагнеровца, который сказал, что его "простили".

Источник: русская служба "ВВС", "24 канал", "Grey Zone", пресс-служба Пригожина, "РБК"

Детали: В Telegram-канале сообщается, что на видео якобы Дмитрий Якущенко, который родился в Крыму и был неоднократно судим на территории полуострова. "Свой предпоследний срок в 19 лет, получил за разбой и убийство в Крыму. Через данный ему шанс на освобождение и искупление грехов, попал в "Группу Вагнера", где через 4 дня совершил побег на сторону противника", - говорится в сообщении.

Если речь идет об указанном человеке, то его признание после попадания в плен в ноябре прошлого года обнародовал "24 канал".

На новом видео изображен человек, голова которого примотана скотчем к камню. Telegram-канал комментирует, что этот человек "заболел одной и той же болезнью, от которой теряешь сознание в городах Украины, то в Киеве, то теперь в Днепре, а потом просыпаешься в подвале на своем последнем судебном заседании".

Человек на видео утверждает, что находился в городе Днепр, где получил удар по голове и потерял сознание. "Проснулся в этом помещении, где мне сказали, что меня будут судить", - говорит этот человек.

ВИДЕО ДНЯ
 

На видео показано, как сразу после этого человек, стоящий за обреченным, бьет кувалдой по месту, где расположена его голова. В этот момент большая часть кадра размыта, поэтому понять, что именно происходит, невозможно. Но человек немедленно падает назад, а тот, кто с кувалдой, продолжает его добивать.

Комментируя на запрос журналиста видео, основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин намекнул, что подобные казни будут продолжаться. "Вы думали, что фильм о Якущенко - односерийная драма "А зори здесь тихие", но, думаю, он больше похож на "Семнадцать мгновений весны". Если есть желание, можем поделиться с вами следующей серией. Знайте, добро всегда победит зло", - сказал Пригожин.

Впоследствии уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что намерена направить в Следственный комитет обращение относительно подлинности видео, на котором, предположительно, показана казнь. "Внесудебные казни недопустимы и нужно, конечно, проверять", - сказала она.

После этого пресс-служба Пригожина без комментариев обнародовала видео якобы живого Якущенко, на котором этот человек говорит, что после плена он поделился ценной информацией, и поэтому "его простили".

Предыстория:

  • 13 ноября 2022 года стало известно, что гражданина России Евгений Нужина жестоко казнили без суда и следствия, привязав голову скотчем к бетону и ударив сверху кувалдой. Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин намекнул, что это дело рук его наемников. Возможно, с помощью такого видео в России пытаются отбить у российских мобилизованных охоту сдаваться в плен.
  • 24 ноября владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предложил передать Европарламенту кувалду с бутафорскими следами крови в ответ на новость о возможном признании его ЧВК террористической организацией – кувалду представитель "вагнеровцев" уже передал пропагандистским блогерам.
  • 9 февраля 2023 года Пригожин без объяснения причин заявил, что набор заключенных в признанную преступной ЧВК полностью прекращен.

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Темы: ВагнервойнаРосcияУкраина
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