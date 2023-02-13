Оккупанты наступали возле Кременной и Белогоровки, горячо вблизи Соледара и Угледара – ОВА
Россияне продолжали обстреливать 8 областей Украины, шли в атаку вблизи Кременной и Белогоровки на Луганщине; тяжелая ситуация в Донецкой области, в частности, вблизи Соледара и Угледара; за сутки по меньшей мере 4 гражданских украинцев погибли от рук оккупантов.
Источник: данные областных военных администраций по состоянию на 9:00 13 февраля
Детали: Луганская область: за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах Кременной и Белогоровки.
На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы Новоселовского, Макеевки, Невского, Дибровы и Белогоровки.
Ситуация в области остается сложной.
Донецкая область: ночью россияне ударили по относительно удаленным от фронта Дружковке и Покровску: в Дружковке ракетой повредили больницу, в Покровске обстрелом повреждены 7 домов и детсад. Информация о пострадавших уточняется.
Вблизи Соледара ситуация тяжелая: в с. Парасковиевка происходят интенсивные обстрелы и штурмовые действия. Единичные обстрелы происходили вблизи с. Раздоловка и с. Федоровка.
В с. Васюковка повреждены три частных дома, пострадавших нет.
Не спадает напряжение вблизи Угледара. Продолжаются постоянные обстрелы этих населенных пунктов, а также населенных пунктов соседних общин. В частности, Марьинской и Кураховской.
В Марьинской общине: один человек ранен в Елизаветовке; разрушен 1 дом и повреждены 4 в Красногоровке; 4 дома повреждены в Зоряном.
В Кураховской общине повреждены дом в Горняке и территория предприятия в Кураховке.
В Донецкой области за сутки: 1 погибший, 1 раненый.
Сумщина: в течение дня 12 февраля враг обстрелял 4 территориальные общины области – Есманьскую, Юнаковскую, Краснопольскую и Зноб-Новгородскую. Было зафиксировано более 50 прилетов.
В Запорожской области за минувшие сутки оккупанты били по гражданской инфраструктуре в районе населенных пунктов Гуляйполе, Новоданиловка, Малая Токмачка, Ольговское, Чаривне, Малиновка, Новоандреевка, Староукраинка, Червоное, Темировка, Белогорье, Степное, Каменское, Степногорск.
Есть разрушения в результате обстрелов, детали и последствия уточняются.
Днепропетровщина: 12 февраля агрессор трижды атаковал Никопольщину из ствольной артиллерии и РСЗО. Под вражеский огонь попали Никополь, Марганецкая и Мировская общины.
В результате обстрелов Никополя погибла 53-летняя женщина. Ранения получили два человека, пенсионерки. В городе повреждены 6 многоэтажек, водоканал и здание колледжа.
В Марганецкой общине обошлось без жертв и пострадавших; повреждены 20 частных домов, линии электропередач и газопровод.
Харьковщина: утром 13 февраля россияне обстреляли г. Купянск. Повреждены несколько жилых домов, произошли пожары. Без пострадавших.
За прошедшие сутки враг вел огонь по меньшей мере 10 населенным пунктам Харьковщины.
В результате обстрела Волчанска Чугуевского района поврежден частный дом, ранения получил 47-летний гражданский.
Николаевская область: 12 февраля враг наносил удары из РСЗО по населенному пункту Куцурубской общины. Пострадавших нет.
Херсонщина: по информации ГШ ВСУ, на Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы 20 населенных пунктов, включая Милово, Змиевку, Республиканец, Новокаиры, Веселое, Никольское, Антоновку и Днепровское.
Российская армия обстреляла Херсонскую общину. Пострадал один человек – мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.
Вблизи села Новорайск Бериславского района автомобиль с мирными людьми подорвался на мине, оставленной российскими оккупантами. Двое мужчин, 45 и 48 лет, ехали на машине по полевой дороге, на которой осталось много российских мин. От полученных ранений оба мужчины погибли на месте.
Всего в течение суток из-за действий России на Херсонщине 3 человека погибли, 1 получил ранения.
С деоккупированных территорий Херсонщины эвакуировали 78 человек, из них 3 ребенка.