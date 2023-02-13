Оккупанты наступали возле Кременной и Белогоровки, горячо вблизи Соледара и Угледара – ОВА

Россияне продолжали обстреливать 8 областей Украины, шли в атаку вблизи Кременной и Белогоровки на Луганщине; тяжелая ситуация в Донецкой области, в частности, вблизи Соледара и Угледара; за сутки по меньшей мере 4 гражданских украинцев погибли от рук оккупантов.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на 9:00 13 февраля

Детали: Луганская область: за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах Кременной и Белогоровки.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы Новоселовского, Макеевки, Невского, Дибровы и Белогоровки.

Ситуация в области остается сложной.

Донецкая область: ночью россияне ударили по относительно удаленным от фронта Дружковке и Покровску: в Дружковке ракетой повредили больницу, в Покровске обстрелом повреждены 7 домов и детсад. Информация о пострадавших уточняется.

Вблизи Соледара ситуация тяжелая: в с. Парасковиевка происходят интенсивные обстрелы и штурмовые действия. Единичные обстрелы происходили вблизи с. Раздоловка и с. Федоровка.

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В с. Васюковка повреждены три частных дома, пострадавших нет.

Не спадает напряжение вблизи Угледара. Продолжаются постоянные обстрелы этих населенных пунктов, а также населенных пунктов соседних общин. В частности, Марьинской и Кураховской.

В Марьинской общине: один человек ранен в Елизаветовке; разрушен 1 дом и повреждены 4 в Красногоровке; 4 дома повреждены в Зоряном.

В Кураховской общине повреждены дом в Горняке и территория предприятия в Кураховке.

В Донецкой области за сутки: 1 погибший, 1 раненый.

Сумщина: в течение дня 12 февраля враг обстрелял 4 территориальные общины области – Есманьскую, Юнаковскую, Краснопольскую и Зноб-Новгородскую. Было зафиксировано более 50 прилетов.

В Запорожской области за минувшие сутки оккупанты били по гражданской инфраструктуре в районе населенных пунктов Гуляйполе, Новоданиловка, Малая Токмачка, Ольговское, Чаривне, Малиновка, Новоандреевка, Староукраинка, Червоное, Темировка, Белогорье, Степное, Каменское, Степногорск.

Есть разрушения в результате обстрелов, детали и последствия уточняются.

Днепропетровщина: 12 февраля агрессор трижды атаковал Никопольщину из ствольной артиллерии и РСЗО. Под вражеский огонь попали Никополь, Марганецкая и Мировская общины.

В результате обстрелов Никополя погибла 53-летняя женщина. Ранения получили два человека, пенсионерки. В городе повреждены 6 многоэтажек, водоканал и здание колледжа.

В Марганецкой общине обошлось без жертв и пострадавших; повреждены 20 частных домов, линии электропередач и газопровод.

Харьковщина: утром 13 февраля россияне обстреляли г. Купянск. Повреждены несколько жилых домов, произошли пожары. Без пострадавших.

За прошедшие сутки враг вел огонь по меньшей мере 10 населенным пунктам Харьковщины.

В результате обстрела Волчанска Чугуевского района поврежден частный дом, ранения получил 47-летний гражданский.

Николаевская область: 12 февраля враг наносил удары из РСЗО по населенному пункту Куцурубской общины. Пострадавших нет.

Херсонщина: по информации ГШ ВСУ, на Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы 20 населенных пунктов, включая Милово, Змиевку, Республиканец, Новокаиры, Веселое, Никольское, Антоновку и Днепровское.

Российская армия обстреляла Херсонскую общину. Пострадал один человек – мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Вблизи села Новорайск Бериславского района автомобиль с мирными людьми подорвался на мине, оставленной российскими оккупантами. Двое мужчин, 45 и 48 лет, ехали на машине по полевой дороге, на которой осталось много российских мин. От полученных ранений оба мужчины погибли на месте.

Всего в течение суток из-за действий России на Херсонщине 3 человека погибли, 1 получил ранения.

С деоккупированных территорий Херсонщины эвакуировали 78 человек, из них 3 ребенка.