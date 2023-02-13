Окупанти поцілили у виробничу базу в Херсоні, загинув працівник – ОВА

Російські загарбники обстріляли сьогодні Херсон з артилерії, зруйновано виробничу базу одного з підприємств, загинув працівник.

Джерело: пресслужба Херсонської ОВА

Дослівно: "Війська РФ сьогодні вкотре вкривали місто вогнем із артилерії. Ворожі снаряди вщент зруйнували будівлю виробничої бази одного з підприємств".

Деталі: Повідомляється, що рятувальники, медики та правоохоронці оперативно прибули на місце події. Під завалами знайшли охоронця бази, лікарі констатували його смерть.

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