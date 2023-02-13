Окупанти поцілили у виробничу базу в Херсоні, загинув працівник – ОВА
Понеділок, 13 лютого 2023, 11:00
Російські загарбники обстріляли сьогодні Херсон з артилерії, зруйновано виробничу базу одного з підприємств, загинув працівник.
Джерело: пресслужба Херсонської ОВА
Дослівно: "Війська РФ сьогодні вкотре вкривали місто вогнем із артилерії. Ворожі снаряди вщент зруйнували будівлю виробничої бази одного з підприємств".
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Деталі: Повідомляється, що рятувальники, медики та правоохоронці оперативно прибули на місце події. Під завалами знайшли охоронця бази, лікарі констатували його смерть.
Що було раніше:
- 12 лютого, у неділю російські війська 20 разів обстріляли Херсонську громаду, постраждалого чоловіка госпіталізовано у важкому стані.
- 13 лютого стало відомо, що росіяни під час обстрілів пошкодили залізничне полотно у Херсонській області.
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