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Окупанти поцілили у виробничу базу в Херсоні, загинув працівник – ОВА

Станіслав ПогоріловПонеділок, 13 лютого 2023, 11:00
Окупанти поцілили у виробничу базу в Херсоні, загинув працівник – ОВА
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Російські загарбники обстріляли сьогодні Херсон з артилерії, зруйновано виробничу базу одного з підприємств, загинув працівник.

Джерело: пресслужба Херсонської ОВА

Дослівно: "Війська РФ сьогодні вкотре вкривали місто вогнем із артилерії. Ворожі снаряди вщент зруйнували будівлю виробничої бази одного з підприємств".

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Деталі: Повідомляється, що рятувальники, медики та правоохоронці оперативно прибули на місце події. Під завалами знайшли охоронця бази, лікарі констатували його смерть.

Що було раніше:

  • 12 лютого, у неділю російські війська 20 разів обстріляли Херсонську громаду, постраждалого чоловіка госпіталізовано у важкому стані.
  • 13 лютого стало відомо, що росіяни під час обстрілів пошкодили залізничне полотно у Херсонській області.  

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Теми: Херсонвійнажертви
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