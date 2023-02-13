Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты попали в производственную базу в Херсоне, погиб работник - ОВА

Станислав ПогориловПонедельник, 13 февраля 2023, 12:00
скриншот

Российские захватчики обстреляли сегодня Херсон из артиллерии, разрушена производственная база одного из предприятий, погиб работник.

Источник: пресс-служба Херсонской ОГА

Дословно: "Войска РФ сегодня в очередной раз покрывали город огнем из артиллерии. Вражеские снаряды полностью разрушили здание производственной базы одного из предприятий".

Детали: Сообщается, что спасатели, медики и правоохранители оперативно прибыли на место происшествия. Под завалами нашли охранника базы, врачи констатировали его смерть.

Что предшествовало:

  • 12 февраля, в воскресенье российские войска 20 раз обстреляли Херсонскую общину, пострадавший мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.
  • 13 февраля стало известно, что россияне во время обстрелов повредили железнодорожное полотно в Херсонской области. 

Читайте УП В Google News

Темы: Херсонвойнажертвы
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Брат замглавы ОП во время войны приобрел элитное имущество с огромными скидками - УП

Заявления Солода и Королевской о сложении мандата уже в Раде

Министр обороны Британии: В Украине задействованы 97% всей российской армии

Берлускони после скандальных заявлений о Зеленском сказал, что всегда поддерживал Украину

К переговорам Киева и Кремля привлекли новых людей, но о мире речь не идет – росСМИ

В России и Крыму созданы лагеря для "идеологического перевоспитания" украинских детей – расследование

Все новости...
Херсон
Оккупанты повредили железнодорожное полотно на Херсонщине, поезд в Херсон не едет
Херсонскую общину в воскресенье обстреляли 20 раз, пострадавший в тяжелом состоянии
Россияне обстреляли центр Херсона, попали в здание ОГА
Последние новости
13:32
В школах могут появиться основы тактической медицины – председатель комитета ВР по вопросам образования
13:30
обновлено в 13:30, фотоОбстрел многоэтажки в Покровске: количество раненых возросло до 12, под завалами люди
13:25
Украине нужно несколько месяцев на подготовку к деоккупации территорий – Резников
13:20
Еврокомиссия официально предложила к одобрению стран ЕС десятый пакет санкций против РФ
13:19
Во втором полугодии 2023 года в мире может возникнуть дефицит нефтепродуктов - МЭА
13:19
В МИД Украины обвинили Кремль в срыве зернового соглашения
13:10
фотоВ офис IT-компании MacPaw и домой к ее основателю пришли с обысками
12:59
фото Мэрия Николаева заказала на 12 миллионов генераторы по завышенным ценам – СМИ
12:55
ВНИМАНИЕРозыгрыш для спецподразделения НГУ "Омега". Сбор УП на дроны
12:49
Брат замглавы ОП во время войны приобрел элитное имущество с огромными скидками - УП
Все новости...