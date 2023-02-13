Оккупанты попали в производственную базу в Херсоне, погиб работник - ОВА
Понедельник, 13 февраля 2023, 11:00
Российские захватчики обстреляли сегодня Херсон из артиллерии, разрушена производственная база одного из предприятий, погиб работник.
Источник: пресс-служба Херсонской ОГА
Дословно: "Войска РФ сегодня в очередной раз покрывали город огнем из артиллерии. Вражеские снаряды полностью разрушили здание производственной базы одного из предприятий".
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Детали: Сообщается, что спасатели, медики и правоохранители оперативно прибыли на место происшествия. Под завалами нашли охранника базы, врачи констатировали его смерть.
Что предшествовало:
- 12 февраля, в воскресенье российские войска 20 раз обстреляли Херсонскую общину, пострадавший мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.
- 13 февраля стало известно, что россияне во время обстрелов повредили железнодорожное полотно в Херсонской области.
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