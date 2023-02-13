Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты попали в производственную базу в Херсоне, погиб работник - ОВА

Станислав ПогориловПонедельник, 13 февраля 2023, 11:00
Оккупанты попали в производственную базу в Херсоне, погиб работник - ОВА
скриншот

Российские захватчики обстреляли сегодня Херсон из артиллерии, разрушена производственная база одного из предприятий, погиб работник.

Источник: пресс-служба Херсонской ОГА

Дословно: "Войска РФ сегодня в очередной раз покрывали город огнем из артиллерии. Вражеские снаряды полностью разрушили здание производственной базы одного из предприятий".

Реклама:

Детали: Сообщается, что спасатели, медики и правоохранители оперативно прибыли на место происшествия. Под завалами нашли охранника базы, врачи констатировали его смерть.

Что предшествовало:

  • 12 февраля, в воскресенье российские войска 20 раз обстреляли Херсонскую общину, пострадавший мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.
  • 13 февраля стало известно, что россияне во время обстрелов повредили железнодорожное полотно в Херсонской области. 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Херсон
Военные уничтожили на Херсонщине уникальную разработку россиян стоимостью $200 млн
СБУ выследила жительницу Херсона, которая наводила "Шахеды" оккупантов на медучреждения города
Россияне обстреляли центр Херсона, есть погибшая и тяжело раненый
Последние новости
07:39
В Киеве, области, Запорожье и Днепре прогремели взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
Все новости...
Реклама: