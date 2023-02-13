Кадиров заявив, що може "взяти Київ", якщо Путін накаже, і показав пістолет "для Зеленського"

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що російські війська можуть дійти до Києва і взяти його, якщо буде наказ президента Росії.

У березні 2022 року Кадиров навіть публікував відео нібито з-під Києва, тоді він теж погрожував "узяти" столицю, але теж нібито чекав наказу. Окупантів вигнали з Київської області через 2 тижні після цих заяв.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новини з посиланням на інтерв'ю Кадирова телеканалу "Россия 1", Кадиров у Telegram

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Пряма мова Кадирова: "У нас є сила жива, яка може дійти до Києва, забрати Київ. Сьогодні, якщо буде наказ верховного головнокомандувача, то наші підрозділи Міністерства оборони, Національної гвардії, поліції – немає значення, позавідомчі – у нас всі підрозділи, всі до єдиного готові. А далі – як прийме рішення президент".

Деталі: Крім того, у своєму Telegram Кадиров написав, що готовий навіть "брати Америку", але знову ж таки – якщо Путін накаже.

Пряма мова Кадирова: "Якщо буде наказ верховного головнокомандувача, ми готові хоч на Америку вирушити, залишимо Молдову далеко за спиною. І будь-який такий наказ не обговорюється, а виконується. Є всі необхідні сили, засоби і техніка, щоб втілити його в життя".

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Деталі: Він також розповів про "трофейний пістолет", який нібито тримає спеціально для президента України Володимира Зеленського, щоб той застрелився, як Гітлер.

Кадиров навіть приніс його на інтерв'ю. Він довго не міг розстебнути кобуру, але все ж дістав пістолет і показав його російській пропагандистці Ользі Скабєєвій. Кадиров заявив, що нібито завжди його тримає зарядженим.

Глава Чечні також сказав, що готовий вести переговори із Зеленським "сам на сам, і змусив би його зробити те, що потрібно", оскільки "він психолог".

Пряма мова Кадирова: "Я вважаю, що Зеленський – терорист, сільський сатаніст, фашист він. І з ним вести переговори, я вважаю, неправильно. Ось якщо мене відправлять до нього один на один, то можна було вести переговори. Але я швидко переконав би його. Я б швидко підписав би всі документи, які необхідні. Я нічого не сказав би, і змусив би зробити те, що потрібно. Я психолог. Я розумію дуже добре людей, я можу керувати".