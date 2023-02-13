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Кадыров заявил, что может "взять Киев", если Путин прикажет, и показал пистолет "для Зеленского"

"Украинская правда"Понедельник, 13 февраля 2023, 10:59
Кадыров заявил, что может взять Киев, если Путин прикажет, и показал пистолет для Зеленского
Фото из Telegram Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские войска могут дойти до Киева и взять его, если будет приказ президента России.

В марте 2022 года Кадыров даже публиковал видео якобы из-под Киева, тогда он тоже грозился "взять" столицу, но якобы тоже ждал приказа. Оккупантов выгнали из Киевской области через 2 недели после этих заявлений.

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на интервью Кадырова телеканалу "Россия 1", Кадыров в Telegram

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Прямая речь Кадырова: "У нас есть сила живая, которая может дойти до Киева, забрать Киев. Сегодня, если будет приказ верховного главнокомандующего, то наши подразделения Министерства обороны, Национальной гвардии, полиции – не имеет значения, вневедомственные – у нас все подразделения, все до единого готовы. А дальше – как примет решение президент".

Детали: Кроме того, в своем Telegram Кадыров написал, что готов даже "брать Америку", но снова же – если Путин прикажет.

Прямая речь Кадырова: "Если будет приказ верховного главнокомандующего, мы готовы хоть на Америку отправиться, оставим Молдову далеко за спиной. И любой такой приказ не обсуждается, а выполняется. Есть все необходимые силы, средства и техника, чтобы воплотить его в жизнь".

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Детали: Он также рассказал про "трофейный пистолет", который якобы держит специально для президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот застрелился, как Гитлер.

Кадыров даже принес его на интервью. Он долго не мог расстегнуть кобуру, но все же достал пистолет и показал его российской пропагандистке Ольге Скабеевой. Кадыров заявил, что якобы всегда его держит заряженным.

Глава Чечни также сказал, что готов вести переговоры с Зеленским "один на один, и заставил бы его сделать то, что нужно", поскольку "он психолог".

Прямая речь Кадырова: "Я считаю, что Зеленский – террорист, деревенский сатанист, фашист он. И с ним вести переговоры, я считаю, неправильно. Вот если меня отправят к нему один на один, то можно было вести переговоры. Но я быстро переубедил бы его. Я бы быстро подписал бы все документы, которые необходимы. Я ничего не сказал бы, и заставил бы сделать то, что нужно. Я психолог. Я понимаю очень хорошо людей, я могу управлять".

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