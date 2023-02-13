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Армія РФ розширює військовий полігон під Воронежем

Альона Мазуренко Понеділок, 13 лютого 2023, 11:35
Армія РФ розширює військовий полігон під Воронежем

Супутникові знімки свідчать про те, що російські окупанти облаштували новий наметовий табір поруч із полігоном "Погоново" під російським Воронежем.

Джерело: російська служба "Радио Свобода", Planet.com

Деталі: Судячи із супутникових знімків сервісу Planet.com, новий наметовий табір поруч із полігоном "Погоново" було побудовано не раніше 25 січня.

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Процес будівництва табору можна простежити за знімками за 30 січня, а також за 1 і 7 лютого.

На цей полігон російська армія активно перекидала техніку та особовий склад напередодні повномасштабного вторгнення в Україну рік тому.

Зокрема, тут базувалися частини 1-ї гвардійської танкової армії - згодом, як стверджували в ГУР з посиланням на документи, знайдені після відступу російських військ з-під Києва, підрозділи цієї армії менше ніж за місяць війни втратили вбитими й пораненими більше ніж 400 солдатів і офіцерів, а також понад 300 одиниць техніки.

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Теми: РосіяЗМІарміязброя
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