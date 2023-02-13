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Армия РФ расширяет военный полигон под Воронежем

Алена МазуренкоПонедельник, 13 февраля 2023, 11:35
Армия РФ расширяет военный полигон под Воронежем

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что российские оккупанты обустроили новый палаточный лагерь рядом с полигоном "Погоново" под российским Воронежем.

Источник: российская служба "Радио Свобода", Planet.com

Детали: Судя по спутниковым снимкам сервиса Planet.com, новый палаточный лагерь рядом с полигоном "Погоново" был построен не ранее 25 января.

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Процесс строительства лагеря можно проследить по снимкам за 30 января, а также за 1 и 7 февраля.

На этот полигон российская армия активно перебрасывала технику и личный состав накануне полномасштабного вторжения в Украину год назад.

В частности, здесь базировались части 1-й гвардейской танковой армии - впоследствии, как утверждали в ГУР со ссылкой на документы, найденные после отступления российских войск из-под Киева, подразделения этой армии менее чем за месяц войны потеряли убитыми и ранеными более 400 солдат и офицеров, а также более 300 единиц техники.

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Темы: РосcияСМИармияоружие
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