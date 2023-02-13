Бійці про універсальність "Богдани": І молотком полагодиш, і деталь до трактора підходить

Українська самохідна артилерійська установка "Богдана" має передумови стати однією з найкращих установок у світі, вважають бійці, які обслуговували САУ.

Джерело: публікація-реконструкція "Української правди"

Деталі: УП реконструювала події, які передували остаточному звільненню острова Зміїний.

Після того, як Зміїний був звільнений, "Богдану" і її французького побратима САУ "Цезар" вивезли з позицій, їх відправили на ремонт.

На їхні місця заїхали інші "Цезарі" – для патрулювання на випадок якихось рухів росіян. І фактично одразу, як "Богдана" поїхала, черговий ракетний приліт зачепив одного з "французів".

Як кажуть учасники того етапу битви за Зміїний, "Цезар", як справжній джентльмен, прикрив "Богдану" собою.

"Знаєте, "Цезар" це супер класна система. Сучасний, багато електроніки, потужний. Але, як всяка хороша техніка, він трохи заніжний для таких умов, коли треба працювати за межею можливостей. Він класно себе показав, хоч і створений взагалі для інших задач", – резюмує кілька важких червневих тижнів один із учасників операції.

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"Нашу "Богдану" через її простоту можна було молотком на місці полагодити. У нас була ситуація, коли ми з трактора якогось у Вилковому забрали деталь і поставили на "Богдану", і вона чудово працювала далі.

Я впевнений, що якщо довести існуючу "Богдану" до розуму, то це буде одна з найкращих установок у світі. Її ствол здатен витримувати постійну стрільбу максимальними зарядами по 6 порохів (пороховий заряд - УП). Такого не може ніхто", – погоджується з ним навідник "Богдани" Євген Грушовець.

У такому ж ключі думає вище військове керівництво України. За даними УП, після успіху "Богдани" на Зміїному, вона викликала особливе зацікавлення президента Зеленського.

Нещодавно міністр оборони Олексій Резніков запостив фото з абсолютно новенької "Богдани", виготовленої під час ракетних атак в Україні.

Ще восени 2022 року УП дізналась, що українська САУ існує уже далеко не в єдиному екземплярі. Повідомлення Резнікова дає надію, що в історії перемог "Богдани" буде не лише один розділ.

Детальніше про події підготовки спецоперації зі звільнення острова Зміїний читайте у матеріалі Перша битва "Богдани". Як українська САУ примусила росіян до "жесту доброї волі" на Зміїному