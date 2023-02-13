Бойцы об универсальности "Богданы": И молотком починишь, и деталь от трактора подойдет

Украинская самоходная артиллерийская установка "Богдана" имеет предпосылки стать одной из лучших установок в мире, считают бойцы, которые обслуживали САУ.

Источник: публикация-реконструкция "Украинской правды"

Детали: УП реконструировала события, которые предшествовали окончательному освобождению острова Змеиный.

После того, как Змеиный был освобожден, "Богдану" и ее французского собрата САУ "Цезарь" вывезли с позиций, их отправили на ремонт.

На их места заехали другие "Цезари" - для патрулирования на случай каких-то движений россиян. И фактически сразу, как "Богдана" уехала, очередной ракетный прилет задел одного из "французов".

Как говорят участники того этапа битвы за Змеиный, "Цезарь", как настоящий джентльмен, прикрыл "Богдану" собой.

"Знаете, "Цезарь" это супер классная система. Современный, много электроники, мощный. Но, как всякая хорошая техника, он немного нежноват для таких условий, когда надо работать на пределе возможностей. Он классно себя показал, хотя и создан вообще для других задач", - резюмирует те несколько тяжелых июньских недель один из участников операции.

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"Нашу "Богдану" из-за ее простоты можно было молотком на месте починить. У нас была ситуация, когда мы с трактора какого-то в Вилково забрали деталь и поставили на "Богдану", и она прекрасно работала дальше.

Я уверен, что если довести существующую "Богдану" до ума, то это будет одна из лучших установок в мире. Ее ствол способен выдерживать постоянную стрельбу максимальными зарядами по 6 порохов (пороховой заряд - УП). Такого не может никто", - соглашается с ним наводчик "Богданы" Евгений Грушовец.

В таком же ключе думает высшее военное руководство Украины. По данным УП, после успеха "Богданы" на Змеином, она вызвала особый интерес президента Владимира Зеленского.

Недавно министр обороны Алексей Резников запостил фото из абсолютно новенькой "Богданы", изготовленной во время ракетных атак в Украине.

Еще осенью 2022 года УП узнала, что украинская САУ существует уже далеко не в единственном экземпляре. Сообщение Резникова дает надежду, что в истории побед "Богданы" будет не только один раздел.

Подробнее о событиях подготовки спецоперации по освобождению острова Змеиный читайте в материале Первая битва "Богданы". Как украинская САУ принудила россиян к "жесту доброй воли" на Змеином