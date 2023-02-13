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У Росії засекретили закупівлі, за якими ЗМІ дізналися про Путіна під наглядом онколога

Ірина БалачукПонеділок, 13 лютого 2023, 14:58
Володимир Путін. Фото з сайту Кремля

Із російського сайту держзакупівель зникли контракти "Центральної клінічної лікарні з поліклінікою" Управління справами президента РФ, завдяки яким журналісти раніше дізналися, що російський диктатор Володимир Путін спостерігається в онколога.

Джерело: Настоящее время

Деталі: Повідомляється, що дані зникли не раніше вересня 2022 року.

Журналісти зазначили, що документи неможливо знайти через рядок пошуку, а під час переходу на сторінку контракту за прямим посиланням з'являється повідомлення, що до "реєстру контрактів було внесено зміну інформації про контракт, згідно з якою інформація та документи не повинні бути розміщені на офіційному сайті ЄІС".

Повідомляється, російська влада в листопаді 2022 року засекретила цілу низку держзакупівель, зокрема: на забезпечення діяльності диппредставництв, ФСБ і Служби зовнішньої розвідки, а також на підготовку мобілізації.

Розслідувальний проєкт "Настоящего Времени" і Радіо Свобода "Система" звернувся до ЦКЛ із проханням прокоментувати засекречення закупівель, але на момент публікації не отримав відповіді.

Чому це важливо: Центральна клінічна лікарня надає медичні послуги для перших осіб Росії. У квітні 2022 року видання "Проєкт" опублікувало розслідування про лікарів ЦКЛ, які регулярно супроводжують Володимира Путіна в поїздках по Росії.

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Журналісти проаналізували дані держзакупівель і з'ясували, що найчастіше Путіна супроводжують хірург-фахівець із раку щитоподібної залози і ЛОР. Також зазначалося, що в різних поїздках президента супроводжували від 6 до 13 фахівців.

Судячи із закупівель, опублікованих до засекречення, у 2022 році лікарі ЦКЛ продовжували супроводжувати Путіна. Журналісти знайшли контракти на розміщення медпрацівників у будинку відпочинку "Валдай" біля путінської резиденції в Новгородській області, а також у сочинських санаторіях "Дагомис", "Сочі" і "Русь".

Видання зазначає, що водночас уперше за кілька років у січні 2022 року не було укладено контракт на розміщення медиків у готелях гірськолижного курорту "Лаура" в Сочі. Журналісти вважають, що це може свідчити про те, що Путін перестав відвідувати цей курорт.

У червні 2022 року ЗМІ повідомляли, що Путін пройшов курс лікування від прогресуючої форми раку. 

Також повідомлялося, що Головний радіочастотний центр уважно моніторить у ЗМІ та соціальних мережах будь-які публікації про нібито "критичний стан здоров'я" російського диктатора.

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Теми: Путінздоров'явійна
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