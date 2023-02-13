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В России засекретили закупки, по которым СМИ узнали о Путине под наблюдением онколога

Ирина БалачукПонедельник, 13 февраля 2023, 13:58
В России засекретили закупки, по которым СМИ узнали о Путине под наблюдением онколога
Владимир Путин. Фото с сайта Кремля

С российского сайта госзакупок исчезли контракты "Центральной клинической больницы с поликлиникой" Управления делами президента РФ, благодаря которым журналисты ранее узнали, что российский диктатор Владимир Путин наблюдается у онколога.

Источник: Настоящее время

Детали: Сообщается, что данные исчезли не ранее сентября 2022 года.

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Журналисты отметили, что документы невозможно найти через строку поиска, а при переходе на страницу контракта по прямой ссылке появляется сообщение, что в "реестр контрактов было включено изменение информации о контракте, согласно которому информация и документы не должны быть размещены на официальном сайте ЕИС".

Сообщается, российские власти в ноябре 2022 года засекретили целый ряд госзакупок, в том числе: на обеспечение деятельности диппредставительств, ФСБ и Службы внешней разведки, а также на подготовку мобилизации.

Расследовательский проект Настоящего Времени и Радио Свобода "Система" обратился в ЦКБ с просьбой прокомментировать засекречивание закупок, но на момент публикации не получил ответа.

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Почему это важно: Центральная клиническая больница оказывает медицинские услуги для первых лиц России. В апреле 2022 года издание "Проект" опубликовало расследование о врачах ЦКБ, которые регулярно сопровождают Владимира Путина в поездках по России.

Журналисты проанализировали данные госзакупок и выяснили, что чаще всего Путина сопровождают хирург-специалист по раку щитовидной железы и ЛОР. Также отмечалось, что в разных поездках президента сопровождали от 6 до 13 специалистов.

Судя по закупкам, опубликованным до засекречивания, в 2022 году врачи ЦКБ продолжали сопровождать Путина. Журналисты нашли контракты на размещение медработников в доме отдыха "Валдай" у путинской резиденции в Новгородской области, а также в сочинских санаториях "Дагомыс", "Сочи" и "Русь".

Издание отмечает, что при этом впервые за несколько лет в январе 2022 года не был заключен контракт на размещение медиков в гостиницах горнолыжного курорта "Лаура" в Сочи. Журналисты считают, что это может свидетельствовать о том, что Путин перестал посещать этот курорт.

В июне 2022 года СМИ сообщали, что Путин прошел курс лечения от прогрессирующей формы рака.  

Также сообщалось, что Главный радиочастотный центр внимательно мониторит в СМИ и социальных сетях любые публикации о якобы "критическом состоянии здоровья" российского диктатора.

Темы: Путинздоровьевойна
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