Резніков розповів, кого долучив до створення антикорупційної ради Міноборони
Понеділок, 13 лютого 2023, 15:30
Міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив список організацій, які долучилися до робочої групи щодо створення антикорупційного дорадчого органу при Міноборони
Джерело: Резніков у Facebook
Пряма мова: "Викликів багато. Тому домовилися рухатися максимально оперативно.
Я вдячний експертам за конструктивну роботу і критику, а також за те, що виявили бажання допомогти прописати всі необхідні процедури. Усю підготовчу роботу з боку Міноборони доручено забезпечити державному секретарю".
Деталі: За його словами, до робочої групи вже долучилися представники:
- Проєкту реформи оборонних закупівель;
- Проєкту посилення доброчесності та професіоналізму в Міноборони,
- Бігус Інфо;
- Центру оборонних стратегій;
- Українського центру дослідження проблем безпеки ім Дмитра Тимчука;
- ГО Демократична сокира;
- ГО Стоп корупції;
- Центру дослідження армії, конверсії та розброєння;
- БО Волонтерський рух;
- ГО Разом проти корупції;
- Ради громадського контролю НАБУ;
- ВО Автомайдан;
- Асоціації громадського харчування.
Резніков додав, що засідання робочої групи було проведено у п’ятницю.
Що цьому передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- Після корупційного скандалу навколо Міноборони міністр оборони Олексій Резніков заявив про перезавантаження антикорупційного управління та запровадження механізму громадського контролю.
- Центр протидії корупції повідомив, що Міноборони запросило їх у "робочу групу для напрацювання питань щодо створення громадської антикорупційної ради".