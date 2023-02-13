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Резніков розповів, кого долучив до створення антикорупційної ради Міноборони

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 13 лютого 2023, 14:30
Резніков розповів, кого долучив до створення антикорупційної ради Міноборони
пресслужба Міноборони

Міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив список організацій, які долучилися до робочої групи щодо створення антикорупційного дорадчого органу при Міноборони

Джерело: Резніков у Facebook 

Пряма мова: "Викликів багато. Тому домовилися рухатися максимально оперативно. 

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Я вдячний експертам за конструктивну роботу і критику, а також за те, що виявили бажання допомогти прописати всі необхідні процедури. Усю підготовчу роботу з боку Міноборони доручено забезпечити державному секретарю".

Деталі: За його словами, до робочої групи вже долучилися представники:

  • Проєкту реформи оборонних закупівель;
  • Проєкту посилення доброчесності та професіоналізму в Міноборони,
  • Бігус Інфо;
  • Центру оборонних стратегій;
  • Українського центру дослідження проблем безпеки ім Дмитра Тимчука;
  • ГО Демократична сокира;
  • ГО Стоп корупції;
  • Центру дослідження армії, конверсії та розброєння;
  • БО Волонтерський рух;
  • ГО Разом проти корупції;
  • Ради громадського контролю НАБУ;
  • ВО Автомайдан;
  • Асоціації громадського харчування.

Резніков додав, що засідання робочої групи було проведено у п’ятницю.   

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Що цьому передувало: 

  • Після корупційного скандалу навколо Міноборони міністр оборони Олексій Резніков заявив про перезавантаження антикорупційного управління та запровадження механізму громадського контролю.
  • Центр протидії корупції повідомив, що Міноборони запросило їх у "робочу групу для напрацювання питань щодо створення громадської антикорупційної ради".

Теми: РезніковМінобороникорупція
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