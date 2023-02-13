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Резніков розповів, кого долучив до створення антикорупційної ради Міноборони

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 13 лютого 2023, 15:30
пресслужба Міноборони

Міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив список організацій, які долучилися до робочої групи щодо створення антикорупційного дорадчого органу при Міноборони

Джерело: Резніков у Facebook 

Пряма мова: "Викликів багато. Тому домовилися рухатися максимально оперативно. 

Я вдячний експертам за конструктивну роботу і критику, а також за те, що виявили бажання допомогти прописати всі необхідні процедури. Усю підготовчу роботу з боку Міноборони доручено забезпечити державному секретарю".

Деталі: За його словами, до робочої групи вже долучилися представники:

  • Проєкту реформи оборонних закупівель;
  • Проєкту посилення доброчесності та професіоналізму в Міноборони,
  • Бігус Інфо;
  • Центру оборонних стратегій;
  • Українського центру дослідження проблем безпеки ім Дмитра Тимчука;
  • ГО Демократична сокира;
  • ГО Стоп корупції;
  • Центру дослідження армії, конверсії та розброєння;
  • БО Волонтерський рух;
  • ГО Разом проти корупції;
  • Ради громадського контролю НАБУ;
  • ВО Автомайдан;
  • Асоціації громадського харчування.

Резніков додав, що засідання робочої групи було проведено у п’ятницю.   

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Після корупційного скандалу навколо Міноборони міністр оборони Олексій Резніков заявив про перезавантаження антикорупційного управління та запровадження механізму громадського контролю.
  • Центр протидії корупції повідомив, що Міноборони запросило їх у "робочу групу для напрацювання питань щодо створення громадської антикорупційної ради".

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Теми: РезніковМінобороникорупція
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