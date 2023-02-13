Резников рассказал, кого привлек к созданию антикоррупционного совета Минобороны
Министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал список организаций, которые уже присоединились к рабочей группе по созданию антикоррупционного совещательного органа при Минобороны
Источник: Резников в Facebook
Прямая речь: "Вызовов много. Поэтому договорились двигаться максимально оперативно.
Я благодарен экспертам за конструктивную работу и критику, а также за то, что изъявили желание помочь прописать все необходимые процедуры. Всю подготовительную работу со стороны Минобороны поручено обеспечить государственному секретарю".
Детали: По его словам, в рабочую группу по созданию антикоррупционного совещательного органа уже присоединились представители:
- Проекта реформы оборонных закупок;
- Проекта усиления добропорядочности и профессионализма в Минобороны,
- Бигус Инфо;
- Центра оборонных стратегий;
- Украинского центра исследования проблем безопасности им Дмитрия Тымчука;
- ОО Демократический топор;
- ОО Стоп коррупции;
- Центра исследования армии, конверсии и разоружения;
- БО Волонтерское движение;
- ОО Вместе против коррупции;
- Совета общественного контроля НАБУ;
- ВО Автомайдан;
- Ассоциации общественного питания.
Резников добавил, что заседание рабочей группы было проведено в пятницу.
Что этому предшествовало:
- После коррупционного скандала вокруг Минобороны министр обороны Алексей Резников заявил о перезагрузке антикоррупционного управления и внедрении механизма общественного контроля.
- Центр противодействия коррупции сообщил, что Минобороны пригласило их в "рабочую группу для наработки вопросов по созданию общественного антикоррупционного совета".