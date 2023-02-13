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Резников рассказал, кого привлек к созданию антикоррупционного совета Минобороны

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 13 февраля 2023, 14:30
Резников рассказал, кого привлек к созданию антикоррупционного совета Минобороны
пресс-служба Минобороны

Министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал список организаций, которые уже присоединились к рабочей группе по созданию антикоррупционного совещательного органа при Минобороны

Источник: Резников в Facebook 

Прямая речь: "Вызовов много. Поэтому договорились двигаться максимально оперативно. 

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Я благодарен экспертам за конструктивную работу и критику, а также за то, что изъявили желание помочь прописать все необходимые процедуры. Всю подготовительную работу со стороны Минобороны поручено обеспечить государственному секретарю".

Детали: По его словам, в рабочую группу по созданию антикоррупционного совещательного органа уже присоединились представители:

  • Проекта реформы оборонных закупок;
  • Проекта усиления добропорядочности и профессионализма в Минобороны,
  • Бигус Инфо;
  • Центра оборонных стратегий;
  • Украинского центра исследования проблем безопасности им Дмитрия Тымчука;
  • ОО Демократический топор;
  • ОО Стоп коррупции;
  • Центра исследования армии, конверсии и разоружения;
  • БО Волонтерское движение;
  • ОО Вместе против коррупции;
  • Совета общественного контроля НАБУ;
  • ВО Автомайдан;
  • Ассоциации общественного питания.

Резников добавил, что заседание рабочей группы было проведено в пятницу.   

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Что этому предшествовало: 

  • После коррупционного скандала вокруг Минобороны министр обороны Алексей Резников заявил о перезагрузке антикоррупционного управления и внедрении механизма общественного контроля.
  • Центр противодействия коррупции сообщил, что Минобороны пригласило их в "рабочую группу для наработки вопросов по созданию общественного антикоррупционного совета".

Темы: РезниковМинобороныкоррупция
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