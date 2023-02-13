Резников рассказал, кого привлек к созданию антикоррупционного совета Минобороны

Министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал список организаций, которые уже присоединились к рабочей группе по созданию антикоррупционного совещательного органа при Минобороны

Источник: Резников в Facebook

Прямая речь: "Вызовов много. Поэтому договорились двигаться максимально оперативно.

Я благодарен экспертам за конструктивную работу и критику, а также за то, что изъявили желание помочь прописать все необходимые процедуры. Всю подготовительную работу со стороны Минобороны поручено обеспечить государственному секретарю".

Детали: По его словам, в рабочую группу по созданию антикоррупционного совещательного органа уже присоединились представители:

Проекта реформы оборонных закупок;

Проекта усиления добропорядочности и профессионализма в Минобороны,

Бигус Инфо;

Центра оборонных стратегий;

Украинского центра исследования проблем безопасности им Дмитрия Тымчука;

ОО Демократический топор;

ОО Стоп коррупции;

Центра исследования армии, конверсии и разоружения;

БО Волонтерское движение;

ОО Вместе против коррупции;

Совета общественного контроля НАБУ;

ВО Автомайдан;

Ассоциации общественного питания.

Резников добавил, что заседание рабочей группы было проведено в пятницу.

Что этому предшествовало:

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