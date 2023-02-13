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Росія вивела у Чорне море фрегат із "Калібрами" – ОК "Південь"

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 13 лютого 2023, 16:09
Російський фрегат Чорноморського флоту РФ "Адмирал Макаров", фото РБК

Росія 13 лютого вивела у Чорне море фрегат із крилатими ракетами "Калібр", також фіксується збільшення розвідувальних безпілотників на південному напрямку.

Джерело: пресслужба ОК "Південь"

Дослівно: "Ворог нарощує присутність ракетоносіїв в Чорному морі та активізує повітряну розвідку. До двох підводних ракетоносіїв додався фрегат, тож загальний залп ракет типу "Калібр" наразі складає 16.

Вздовж лінії фронту фіксується збільшення розвідувальних БпЛА".

Деталі: В ОК "Південь" закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Теми: Чорне морекораблівійна
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