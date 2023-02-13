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Россия вывела в Черное море фрегат с "Калибрами" – ОК "Юг"

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 13 февраля 2023, 15:09
Россия вывела в Черное море фрегат с Калибрами – ОК Юг
Российский фрегат Черноморского флота РФ "Адмирал Макаров", фото РБК

Россия 13 февраля вывела в Черное море фрегат с крылатыми ракетами "Калибр", также фиксируется увеличение разведывательных беспилотников на южном направлении.

Источник: пресс-служба ОК "Юг"

Дословно: "Враг наращивает присутствие ракетоносителей в Черном море и активизирует воздушную разведку. 

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К двум подводным ракетоносителям добавился фрегат, поэтому общий залп ракет типа "Калибр" сейчас составляет 16. Вдоль линии фронта фиксируется увеличение разведывательных БпЛА".

Детали: В ОК "Юг" призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Что этому предшествовало

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Темы: Черное морекорабливойна
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