Россия вывела в Черное море фрегат с "Калибрами" – ОК "Юг"
Понедельник, 13 февраля 2023, 15:09
Россия 13 февраля вывела в Черное море фрегат с крылатыми ракетами "Калибр", также фиксируется увеличение разведывательных беспилотников на южном направлении.
Источник: пресс-служба ОК "Юг"
Дословно: "Враг наращивает присутствие ракетоносителей в Черном море и активизирует воздушную разведку.
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К двум подводным ракетоносителям добавился фрегат, поэтому общий залп ракет типа "Калибр" сейчас составляет 16. Вдоль линии фронта фиксируется увеличение разведывательных БпЛА".
Детали: В ОК "Юг" призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Что этому предшествовало:
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- 11 февраля сообщалось, что Россия вывела на боевое дежурство в Черное море два подводных ракетоносителя