Армія РФ не змогла подолати проблеми, які мала рік тому – Білий дім
Вівторок, 14 лютого 2023, 03:29
Російська армія не зуміла за рік подолати проблеми, з якими зіткнулася на початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Джерело: координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, якого цитує "Укрінформ"
Пряма мова: "Росіяни продовжують потерпати від тих самих проблем, що й рік тому…
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Російська армія й надалі стикається зі значними складнощами. Вони не подолали цих проблем".
Деталі: Кірбі пояснив, що має на увазі проблеми росіян з логістикою, у тому числі з постачанням продовольства, а також з узгодженістю вогню та злагодженістю підрозділів.
Він додав, що Володимир Путін продовжує "змінювати генералів, як шкарпетки", але це не допомагає вирішити проблеми російської армії.
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Що цьому передувало:
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що росіяни вже почали свій "великий наступ", але з ним у загарбників "великі проблеми".
- Експерти Інституту вивчення війни (ISW) прийшли до висновку, що російські військові не змогли в короткі терміни підготувати мобілізованих для ефективних наступальних операцій.
- Майже половина загиблих російських мобілізованих, імена яких встановила російська служба BBC, загинули уже в 2023 році.