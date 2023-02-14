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Армія РФ не змогла подолати проблеми, які мала рік тому – Білий дім

"Українська правда"Вівторок, 14 лютого 2023, 04:29
Білий дім. Фото ЄП

Російська армія не зуміла за рік подолати проблеми, з якими зіткнулася на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Джерело: координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, якого цитує "Укрінформ" 

Пряма мова: "Росіяни продовжують потерпати від тих самих проблем, що й рік тому…

Російська армія й надалі стикається зі значними складнощами. Вони не подолали цих проблем".

Деталі: Кірбі пояснив, що має на увазі проблеми росіян з логістикою, у тому числі з постачанням продовольства, а також з узгодженістю вогню та злагодженістю підрозділів.

Він додав, що Володимир Путін продовжує "змінювати генералів, як шкарпетки", але це не допомагає вирішити проблеми російської армії.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що росіяни вже почали свій "великий наступ", але з ним у загарбників "великі проблеми".
  • Експерти Інституту вивчення війни (ISW) прийшли до висновку, що російські військові не змогли в короткі терміни  підготувати мобілізованих для ефективних наступальних операцій.
  • Майже половина загиблих російських мобілізованих, імена яких встановила російська служба BBC, загинули уже в 2023 році.

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Теми: СШАРосіяокупаціявійна
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