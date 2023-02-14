Армія РФ не змогла подолати проблеми, які мала рік тому – Білий дім

Російська армія не зуміла за рік подолати проблеми, з якими зіткнулася на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Джерело: координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Росіяни продовжують потерпати від тих самих проблем, що й рік тому…

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Російська армія й надалі стикається зі значними складнощами. Вони не подолали цих проблем".

Деталі: Кірбі пояснив, що має на увазі проблеми росіян з логістикою, у тому числі з постачанням продовольства, а також з узгодженістю вогню та злагодженістю підрозділів.

Він додав, що Володимир Путін продовжує "змінювати генералів, як шкарпетки", але це не допомагає вирішити проблеми російської армії.

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