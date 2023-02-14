Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Армия РФ не смогла преодолеть проблемы, которые имела год назад – Белый дом

"Украинская правда"Вторник, 14 февраля 2023, 03:29
Армия РФ не смогла преодолеть проблемы, которые имела год назад – Белый дом
Белый дом. Фото ЕП

Российская армия не сумела за год преодолеть проблемы, с которыми столкнулась в начале полномасштабного вторжения в Украину.

Источник: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Россияне продолжают страдать от тех же проблем, что и год назад...

Реклама:

Российская армия и в дальнейшем сталкивается со значительными сложностями. Они не преодолели этих проблем".

Детали: Кирби объяснил, что имеет в виду проблемы россиян с логистикой, в том числе с поставками продовольствия, а также с согласованностью огня и слаженностью подразделений.

Он добавил, что Владимир Путин продолжает "менять генералов, как носки", но это не помогает решить проблемы российской армии.

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало:

  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что россияне уже начали свое "большое наступление", но с ним у захватчиков "большие проблемы".
  • Эксперты Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что российские военные не смогли в короткие сроки подготовить мобилизованных для эффективных наступательных операций.
  • Почти половина погибших российских мобилизованных, имена которых установила русская служба BBC, погибли уже в 2023 году.

Темы: СШАРосcияоккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Зеленский о дипломатии: Почти каждый день есть договоренности и готовимся к новым
В Италии поддерживают создание специального трибунала для РФ
США не готовы поставлять Украине ATACMS из-за нехватки запасов – СМИ
Оккупантам обещают премии за участие в наступлении – Генштаб
Последние новости
07:39
В Киеве, области, Запорожье и Днепре прогремели взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
Все новости...
Реклама: