Армия РФ не смогла преодолеть проблемы, которые имела год назад – Белый дом
Вторник, 14 февраля 2023, 03:29
Российская армия не сумела за год преодолеть проблемы, с которыми столкнулась в начале полномасштабного вторжения в Украину.
Источник: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, которого цитирует "Укринформ"
Прямая речь: "Россияне продолжают страдать от тех же проблем, что и год назад...
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Российская армия и в дальнейшем сталкивается со значительными сложностями. Они не преодолели этих проблем".
Детали: Кирби объяснил, что имеет в виду проблемы россиян с логистикой, в том числе с поставками продовольствия, а также с согласованностью огня и слаженностью подразделений.
Он добавил, что Владимир Путин продолжает "менять генералов, как носки", но это не помогает решить проблемы российской армии.
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Что этому предшествовало:
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что россияне уже начали свое "большое наступление", но с ним у захватчиков "большие проблемы".
- Эксперты Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что российские военные не смогли в короткие сроки подготовить мобилизованных для эффективных наступательных операций.
- Почти половина погибших российских мобилизованных, имена которых установила русская служба BBC, погибли уже в 2023 году.