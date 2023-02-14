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Армия РФ не смогла преодолеть проблемы, которые имела год назад – Белый дом

"Украинская правда"Вторник, 14 февраля 2023, 04:29
Белый дом. Фото ЕП

Российская армия не сумела за год преодолеть проблемы, с которыми столкнулась в начале полномасштабного вторжения в Украину.

Источник: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Россияне продолжают страдать от тех же проблем, что и год назад...

Российская армия и в дальнейшем сталкивается со значительными сложностями. Они не преодолели этих проблем".

Детали: Кирби объяснил, что имеет в виду проблемы россиян с логистикой, в том числе с поставками продовольствия, а также с согласованностью огня и слаженностью подразделений.

Он добавил, что Владимир Путин продолжает "менять генералов, как носки", но это не помогает решить проблемы российской армии.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что россияне уже начали свое "большое наступление", но с ним у захватчиков "большие проблемы".
  • Эксперты Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что российские военные не смогли в короткие сроки подготовить мобилизованных для эффективных наступательных операций.
  • Почти половина погибших российских мобилизованных, имена которых установила русская служба BBC, погибли уже в 2023 году.

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Темы: СШАРосcияоккупациявойна
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