Пригожин назвал причины, почему его полностью отстранили от вербовки заключенных

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин назвал три основные причины, почему он был полностью отстранен от вербовки заключенных российских колоний. Одна из причин - противодействие военного руководства.

Источник: издание "7х7", "Важные истории"

Детали: По словам российского депутата, Пригожин дал ему ответ на просьбу посодействовать в вербовке из колоний женщин. Депутат выложил скриншот ответа бизнесмена, хотя на нем нет ни подписи, ни упоминания Пригожина или ЧВК Вагнера.

Причинами своего отстранения от набора заключенных Пригожиным называются, в частности:

"Чрезмерно высокая эффективность выполнения задач, что ставит в неловкую ситуацию определенное количество уполномоченных лиц, а также дискредитирует работу некоторых подразделений на других участках фронта. Логика: "Слишком смелые для армии и вредные, они не дают отсидеться в кустах".

"ЧВК Вагнера использует заключенных не как заключенных, а как равноправных бойцов, что вызывает раздражение околовластной элиты".

"Определенное количество околовоенных функционеров решило, что если они будут набирать заключенных, то сумеют прославиться как ЧВК Вагнера".

Что предшествовало: