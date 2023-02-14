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Пригожин назвал причины, почему его полностью отстранили от вербовки заключенных

Станислав ПогориловВторник, 14 февраля 2023, 12:52
Евгений Пригожин, фото: Getty Images

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин назвал три основные причины, почему он был полностью отстранен от вербовки заключенных российских колоний. Одна из причин - противодействие военного руководства.

Источник: издание "7х7", "Важные истории"

Детали: По словам российского депутата, Пригожин дал ему ответ на просьбу посодействовать в вербовке из колоний женщин. Депутат выложил скриншот ответа бизнесмена, хотя на нем нет ни подписи, ни упоминания Пригожина или ЧВК Вагнера.

Причинами своего отстранения от набора заключенных Пригожиным называются, в частности:

  • "Чрезмерно высокая эффективность выполнения задач, что ставит в неловкую ситуацию определенное количество уполномоченных лиц, а также дискредитирует работу некоторых подразделений на других участках фронта. Логика: "Слишком смелые для армии и вредные, они не дают отсидеться в кустах".
  • "ЧВК Вагнера использует заключенных не как заключенных, а как равноправных бойцов, что вызывает раздражение околовластной элиты".
  • "Определенное количество околовоенных функционеров решило, что если они будут набирать заключенных, то сумеют прославиться как ЧВК Вагнера".

Что предшествовало:

  • 9 февраля Пригожин без объяснения причин заявил, что набор заключенных в признанную преступной ЧВК полностью прекращен.
  • 10 февраля американские аналитики сообщали, что ЧВК "Вагнер" сбавила темпы вербовки заключенных, поскольку перестает быть важной силой на фронте. "Это явление согласуется с общей тенденцией медленной замены "вагнеровцев" на регулярные российские войска в районе Бахмута. Это указывает на то, что российское военное командование, вероятно, понемногу отказывается от опоры на "Вагнера", а, следовательно, и от использования заключенных в качестве "пушечного мяса", - указывали аналитики.

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Темы: ПригожинВагнертюрьмавойна
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